Des chargeurs rapides et solaires pour voitures et batteries chez DJI

Chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power

Chargeur rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power

En utilisant le chargeur super rapide et les panneaux solaires pour les recharger complètement, vous avez l’assurance d’avoir de l’électricité même en cas de coupures inattendues.

Voir aussi : les batteries DJI Power 500 et DJI Power 1000

Le fabricant chinois lance en effetla capacité de sa batterie en mobilité avec et sans panneaux solaires :Ces produits s'adressent d'abord à ceux. En effet, ces batteries sont très longues à charger sur le simple port 12V et beaucoup préfèrent d'ailleurs les placer directement sur un panneau solaire. Ces chargeurs cumulent donc les deux possibilités.Il peut ainsi, atteignant ainsi une capacité de 1 024 Wh en environ 40 minutes de conduite. En outre, il peut également, réalisant ainsi une charge bidirectionnelle intelligente et une extension de capacité de la batterie du véhicule. Enfin, la Power 1000 peut être associée à la batterie d’extension de 2 048 Wh pour fournir une batterie de secours de 3 072 Wh et une puissance de sortie 2 400 à 2 600 W.Rappelons queWh, fournissant jusqu’à 11 264 Wh de capacité de secours.précise DJI.Le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW est adapté aux systèmes de voiture 12 V ou 24 V. La tension d’entrée des bornes de charge du véhicule ne doit pas dépasser 45 V. Il n’est pas résistant à l’eau ou à la poussière.Enfin,. Ce n'est pas encore l'équivalent d'un onduleur connecté façon EcoFlow PowerStream, mais ce genre de produit pourrait ne pas tarder !