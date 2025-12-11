Bluetti Balco 260 : enfin une batterie solaire chez Bluetti !

Bluetti Balco 260 : les specs !

Prix et disponibilité

entre 600 et 800€

Elle sera en vente début 2026 et nous la testerons évidemment sur le site quand les premiers exemplaires seront produits pour la presse.

On en dit quoi ?



Bluettti arrive un peu tard sur un marché déjà bien installé, mais l'offre tient la route : une bonne puissance solaire, un boitier robuste, un prix correct (à confirmer) et une puissance d'injection raisonnable. Reste à savoir si la firme sera à la hauteur sur le plan logiciel, car c'est souvent ce qui pêche chez les nouveaux arrivants. Par exemple, la gestion des abonnements et la recharge en heures creuses n'est pas toujours bien prise en charge, même chez des marques comme EcoFlow, pourtant renommées.

