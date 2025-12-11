Bluetti Balco 260 : enfin une batterie solaire chez Bluetti !
Par Didier Pulicani - Publié le
Largement reconnue chez les campeurs, les artisans et autres aventuriers, la célèbre marque Bluetti se lance enfin dans les batteries solaires de maison !
Bluetti Balco 260 : les specs !
Il ne s'agit pour le moment que d'un prototype, mais le système repose sur une architecture par module, avec l'onduleur au dessus et des accumulateurs à empiler.
Chaque batterie a une capacité de 2,5 kWh, dans un format plutôt compact malgré les cellules de type LFP. La partie supérieure est cependant assez épaisse, par rapport à la concurrence. On notera qu'elle n'est pas en métal mais bien en plastique, comme le reste de la gamme. Elle sera IP65, donc parfaitement étanche en extérieur, le constructeur nous assure que le revêtement et la conception est vraiment prévue pour un stockage en dehors de la maison.
Côté production, on peut faire entrer 4 panneaux solaires (2500W MPPT), on n'en attendait pas moins d'une marque comme Bluetti qui se destine aussi au camping, TinyHouse et autres VanLifers. Mais attention, une fois la batterie pleine, elle ne pourra pas fournir une telle puissance en sortie vers la maison : il faut donc bien dimensionner la puissance nécessaire pour votre habitation. On pourra toutefois récupérer plus de 2000W via la prise AC 230V intégrée, mais il faudra connecter ses appareils directement sur la batterie.
La batterie est évidemment 100% plug&play, il suffit de la brancher dans une simple prise électrique. Elle pourra injecter entre 800 et 1200W maximum en fonction de la législation locale. Elle se connecte au Shelly pour gérer l'injection et éviter de renvoyer du courant inutilement dans le réseau.
On aurait pu espérer envoyer au moins 2000W, voire 2400 comme la concurrence (Zendure, Marstek) mais Bluettti veut limiter les risques de surchauffe des installations, comme le font EcoFlow ou Anker dans une certaine mesure.
Prix et disponibilité
Pour le moment, le tarif n'est pas encore connu, mais Bluetti nous a dit que la Balco 260 coûtera
entre 600 et 800€, soit autour de 250€/kWh, ce qui est dans les tarifs du marché.
Elle sera en vente début 2026 et nous la testerons évidemment sur le site quand les premiers exemplaires seront produits pour la presse.
On en dit quoi ?
Bluettti arrive un peu tard sur un marché déjà bien installé, mais l'offre tient la route : une bonne puissance solaire, un boitier robuste, un prix correct (à confirmer) et une puissance d'injection raisonnable. Reste à savoir si la firme sera à la hauteur sur le plan logiciel, car c'est souvent ce qui pêche chez les nouveaux arrivants. Par exemple, la gestion des abonnements et la recharge en heures creuses n'est pas toujours bien prise en charge, même chez des marques comme EcoFlow, pourtant renommées.