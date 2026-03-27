Promo sur la nouvelle batterie solaire Hoymiles HiBattery 1920 AC !

C'est quoi une batterie solaire ?

Les specs : 2 kWh et 24 Kg

Couplage AC : 800W et 1800W

Connectivité totale

Une batterie 100% sécurisée

Prix et disponibilités

On en pense quoi ?



L'arrivée d'Hoymiles dans le monde des batteries solaire est une excellente nouvelle pour le consommateur, car cela encore stimuler le marché.



Le constructeur possède en effet une solide réputation en matière de fiabilité dans les systèmes électriques, et la gestion logicielle de ses onduleurs, des technologies que l'on retrouve ici pour optimiser la charge et la déchage des batteries.



Nous avons vraiment hâte de tester ces accumulateurs en conditions réelles, et de les comparer aux solutions existantes du marché.

Fondé en 2012, Hoymiles est un fournisseur mondial de solutions intelligentes de stockage solaire et d'énergie. En plus de ses micro-systèmes de stockage plug-and-play, la société offre également un portefeuille complet comprenant des micro-onduleurs, des systèmes de stockage d'énergie résidentiels et des solutions de stockage tout-en-un intégrées conçues pour soutenir une gestion efficace de l'énergie pour les ménages et les entreprises.

Déjà leader des onduleurs sur le marché mondial,et gestion dynamique de la charge.Pour faire simple,et que l'on a besoin de se chauffer, de cuisiner etc. Elle joue le rôle de tampon entre production et consommation.. La plupart prennent désormais en charge les tarifs des fournisseurs d'énergie européens, ce qui permet d'automatiser la charge/décharge.. Pour certaines, elles n'ont même pas forcément d'entrées solaires, ce qui permet de les placer où l'on souhaite dans son habitation, ce qui est le cas de la HiBattery 1920 AC.Grâce à une conception par modules empilables, il est possible, soit l'équivalent d'un gros PowerWall.Chaque appareil est, ce qui est dans la moyenne du marché., soit 2 cycles par jour pendant 10 ans, ce qui correspond par ailleurs à la durée de la garantie.. Si vous souhaitez plus de puissance, il faudra donc cumuler les onduleurs (3 paires pour obtenir les 2400W).Il est aussi possible de se brancher directement sur le tableau électrique, pour atteindre jusqu'à, ce qui permet d'assurer une pleine compatibilité avec tous les onduleurs du marché. Il est toutefois possible de connecter n'importe quel onduleur sur l'entrée AC directement sur la batterie.Par ailleurs, on peut sortir du courant hors-réseau : en cas de coupure, vous pouvezen fonction de la production solaire ou de la consommation réseau.Une option TOU permet aussi de, ce qui améliore encore la rentabilité globale. Il est même possible de connecter automatiquement les abonnements des clients en Europe.Une IA peut même, pour améliorer encore les durées et les temps de charge.. Le système peut même détecter les feux avec un extincteur intégré directement dans la batterie. Une soupape de sécurité permet aussi d'évacuer les gaz éventuels, en cas de problème.