Promo sur la nouvelle batterie solaire Hoymiles HiBattery 1920 AC !
Article sponsorisé - Publié le
Le marché des batteries solaires a le vent en poupe ces dernières années, il faut dire que le prix des panneaux a fondu, et que la connectivité est particulièrement efficace pour optimiser la charge et la décharge.
Hoymiles (site officiel)
Déjà leader des onduleurs sur le marché mondial, Hoymiles lance sa HiBattery 1920 AC, une batterie de ~2kWh avec couplage AC et gestion dynamique de la charge.
Cela fait plusieurs années que l'on teste ces batteries solaires qui permettent d'améliorer la rentabilité de ses panneaux... solaires.
Pour faire simple, la batterie va stocker l'énergie produite en journée et la restituer le soir quand on rentre à la maison et que l'on a besoin de se chauffer, de cuisiner etc. Elle joue le rôle de tampon entre production et consommation.
Pour améliorer la rentabilité, vous pouvez même les recharger en heures creuses et les décharger en heures pleines. La plupart prennent désormais en charge les tarifs des fournisseurs d'énergie européens, ce qui permet d'automatiser la charge/décharge.
La particularité de ces batteries dites plug&play, c'est qu'elles se branchent sur une simple prise électrique. Pour certaines, elles n'ont même pas forcément d'entrées solaires, ce qui permet de les placer où l'on souhaite dans son habitation, ce qui est le cas de la HiBattery 1920 AC.
Déjà bien implanté sur le marché, est-ce que Hoymiles a vraiment les armes pour rivaliser, notamment sur la partie logicielle ? Vous allez voir que ce modèle propose la plupart des fonctionnalités modernes.
Comme son nom l'indique, la HiBattery 1920 AC propose 1920 Wh, une capacité honorable pour démarrer dans les batteries solaires.
Grâce à une conception par modules empilables, il est possible d'étendre la capacité jusqu'à 11520 Wh, soit l'équivalent d'un gros PowerWall.
Chaque appareil est assez compact (460 x 240 x 203) et pèse 24Kg, ce qui est dans la moyenne du marché. La chimie LFP autorise 6000 cycles, soit 2 cycles par jour pendant 10 ans, ce qui correspond par ailleurs à la durée de la garantie.
Côté puissance, la HiBattery 1920 AC se recharge vite, jusqu'à 1800W en AC, soit un peu plus d'une heure pour atteindre 100%.
La puissance de sortie est de 800W par défaut et jusqu'à 2 paires empilées. Si vous souhaitez plus de puissance, il faudra donc cumuler les onduleurs (3 paires pour obtenir les 2400W).
Il est aussi possible de se brancher directement sur le tableau électrique, pour atteindre jusqu'à 6kW en monophasé.
La batterie n'embarque pas d'entrées solaires, elle ne se charge qu'en AC, ce qui permet d'assurer une pleine compatibilité avec tous les onduleurs du marché. Il est toutefois possible de connecter n'importe quel onduleur sur l'entrée AC directement sur la batterie.
Par ailleurs, on peut sortir du courant hors-réseau : en cas de coupure, vous pouvez brancher votre réfrigérateur sur le batterie, via une sortie de 800W.
Evidemment, le comportement de la batterie se paramètre via une application mobile, déjà très complète.
Le système est compatible avec le Shelly (et les prises Shelly) ce qui permet d'optimiser la charge/décharge en fonction de la production solaire ou de la consommation réseau.
Une option TOU permet aussi de programmer des horaires de charge pendant les heures creuses et la décharge durant les heures pleines, ce qui améliore encore la rentabilité globale. Il est même possible de connecter automatiquement les abonnements des clients en Europe.
Une IA peut même anticiper la production solaire via les prévisions météo, couplées aux prix d'achat d'électricité, pour améliorer encore les durées et les temps de charge.
On peut placer la HiBattery 1920 AC en extérieur grâce à une protection IP66, ce qui lui permet de résister sans aucun problème aux intempéries.
La batterie est également monitorée en permanence, avec 48 niveaux de BMS. Le système peut même détecter les feux avec un extincteur intégré directement dans la batterie. Une soupape de sécurité permet aussi d'évacuer les gaz éventuels, en cas de problème.
La batterie Hoymiles HiBattery 1920 AC est disponible dès 799€ sur le site officiel et les différentes plateformes.
Hoymiles (site officiel)
Les revendeurs :
L'arrivée d'Hoymiles dans le monde des batteries solaire est une excellente nouvelle pour le consommateur, car cela encore stimuler le marché.
Le constructeur possède en effet une solide réputation en matière de fiabilité dans les systèmes électriques, et la gestion logicielle de ses onduleurs, des technologies que l'on retrouve ici pour optimiser la charge et la déchage des batteries.
Nous avons vraiment hâte de tester ces accumulateurs en conditions réelles, et de les comparer aux solutions existantes du marché.
Hoymiles (site officiel)
Déjà leader des onduleurs sur le marché mondial, Hoymiles lance sa HiBattery 1920 AC, une batterie de ~2kWh avec couplage AC et gestion dynamique de la charge.
C'est quoi une batterie solaire ?
Cela fait plusieurs années que l'on teste ces batteries solaires qui permettent d'améliorer la rentabilité de ses panneaux... solaires.
Pour faire simple, la batterie va stocker l'énergie produite en journée et la restituer le soir quand on rentre à la maison et que l'on a besoin de se chauffer, de cuisiner etc. Elle joue le rôle de tampon entre production et consommation.
Pour améliorer la rentabilité, vous pouvez même les recharger en heures creuses et les décharger en heures pleines. La plupart prennent désormais en charge les tarifs des fournisseurs d'énergie européens, ce qui permet d'automatiser la charge/décharge.
La particularité de ces batteries dites plug&play, c'est qu'elles se branchent sur une simple prise électrique. Pour certaines, elles n'ont même pas forcément d'entrées solaires, ce qui permet de les placer où l'on souhaite dans son habitation, ce qui est le cas de la HiBattery 1920 AC.
Déjà bien implanté sur le marché, est-ce que Hoymiles a vraiment les armes pour rivaliser, notamment sur la partie logicielle ? Vous allez voir que ce modèle propose la plupart des fonctionnalités modernes.
Les specs : 2 kWh et 24 Kg
Comme son nom l'indique, la HiBattery 1920 AC propose 1920 Wh, une capacité honorable pour démarrer dans les batteries solaires.
Grâce à une conception par modules empilables, il est possible d'étendre la capacité jusqu'à 11520 Wh, soit l'équivalent d'un gros PowerWall.
Chaque appareil est assez compact (460 x 240 x 203) et pèse 24Kg, ce qui est dans la moyenne du marché. La chimie LFP autorise 6000 cycles, soit 2 cycles par jour pendant 10 ans, ce qui correspond par ailleurs à la durée de la garantie.
Couplage AC : 800W et 1800W
Côté puissance, la HiBattery 1920 AC se recharge vite, jusqu'à 1800W en AC, soit un peu plus d'une heure pour atteindre 100%.
La puissance de sortie est de 800W par défaut et jusqu'à 2 paires empilées. Si vous souhaitez plus de puissance, il faudra donc cumuler les onduleurs (3 paires pour obtenir les 2400W).
Il est aussi possible de se brancher directement sur le tableau électrique, pour atteindre jusqu'à 6kW en monophasé.
La batterie n'embarque pas d'entrées solaires, elle ne se charge qu'en AC, ce qui permet d'assurer une pleine compatibilité avec tous les onduleurs du marché. Il est toutefois possible de connecter n'importe quel onduleur sur l'entrée AC directement sur la batterie.
Par ailleurs, on peut sortir du courant hors-réseau : en cas de coupure, vous pouvez brancher votre réfrigérateur sur le batterie, via une sortie de 800W.
Connectivité totale
Evidemment, le comportement de la batterie se paramètre via une application mobile, déjà très complète.
Le système est compatible avec le Shelly (et les prises Shelly) ce qui permet d'optimiser la charge/décharge en fonction de la production solaire ou de la consommation réseau.
Une option TOU permet aussi de programmer des horaires de charge pendant les heures creuses et la décharge durant les heures pleines, ce qui améliore encore la rentabilité globale. Il est même possible de connecter automatiquement les abonnements des clients en Europe.
Une IA peut même anticiper la production solaire via les prévisions météo, couplées aux prix d'achat d'électricité, pour améliorer encore les durées et les temps de charge.
Une batterie 100% sécurisée
On peut placer la HiBattery 1920 AC en extérieur grâce à une protection IP66, ce qui lui permet de résister sans aucun problème aux intempéries.
La batterie est également monitorée en permanence, avec 48 niveaux de BMS. Le système peut même détecter les feux avec un extincteur intégré directement dans la batterie. Une soupape de sécurité permet aussi d'évacuer les gaz éventuels, en cas de problème.
Prix et disponibilités
La batterie Hoymiles HiBattery 1920 AC est disponible dès 799€ sur le site officiel et les différentes plateformes.
Hoymiles (site officiel)
Les revendeurs :
On en pense quoi ?
L'arrivée d'Hoymiles dans le monde des batteries solaire est une excellente nouvelle pour le consommateur, car cela encore stimuler le marché.
Le constructeur possède en effet une solide réputation en matière de fiabilité dans les systèmes électriques, et la gestion logicielle de ses onduleurs, des technologies que l'on retrouve ici pour optimiser la charge et la déchage des batteries.
Nous avons vraiment hâte de tester ces accumulateurs en conditions réelles, et de les comparer aux solutions existantes du marché.
Fondé en 2012, Hoymiles est un fournisseur mondial de solutions intelligentes de stockage solaire et d'énergie. En plus de ses micro-systèmes de stockage plug-and-play, la société offre également un portefeuille complet comprenant des micro-onduleurs, des systèmes de stockage d'énergie résidentiels et des solutions de stockage tout-en-un intégrées conçues pour soutenir une gestion efficace de l'énergie pour les ménages et les entreprises.