Vous avez EDF Tempo ? Mais que vont devenir les 13 jours rouges restants ?

On en dit quoi ?



C'est un peu absurde. Un dispositif conçu pour les vagues de froid qui se retrouve à devoir fonctionner par 20°C en mars, c'est un peu le monde à l'envers. RTE dit qu'il va activer les jours rouges, mais est-ce que ça a du sens si la météo reste aussi douce ? Au moins, dans le pire des cas, l'impact financier par jour sera modéré pour qui adapte un minimum sa consommation. Le vrai risque, c'est plutôt qu'un événement géopolitique change la donne du jour au lendemain, et là, tout est possible.