Beem Battery : 5 raisons de choisir cette solution de stockage solaire + 1000€ offerts

1. Toujours plus d’économies

Depuis que j’ai installé ma Beem Battery en complément de mes panneaux solaires, on est passé, après seulement quelques mois d’installation, d’une facture de 143 €/mois en 2024 à 71 €/mois en 2025, soit déjà 59 % de réduction.

- Augmenter son taux d’autoconsommation,

- Réduire sa dépendance au réseau,

- Lisser les pics de consommation,

- Visualiser concrètement les économies réalisées grâce à une batterie compacte, silencieuse et évolutive

Consommer sa propre production devient mécaniquement plus pertinent que la revendre.

Simulez votre projet

- Effectuez un rendez-vous avec un expert avant le 31 mars 2026.

Obtenez jusqu'à 1.000€ de remise sur votre projet.

2. Une Batterie hybride pensée qui s’adapte à chaque foyer

- d’être compatible avec des installations photovoltaïques existantes,

- de s’intégrer dans un nouveau projet solaire ou futur

3. Une capacité de stockage modulaire, alignée avec l’évolution de vos usages

4. Une conception industrielle sécurisée

- une conception All-in-One , intégrant les fonctions de puissance et de contrôle au sein d’un même ensemble, afin de limiter la multiplication de composants et les points de défaillance potentiels.

- des cellules lithium-ion grade A, de grande qualité fournies par AMPACE, acteur industriel reconnu du secteur.

- et une conception globale visant à prévenir les situations à risque plutôt qu’à simplement y réagir.



- Effectuez un rendez-vous avec un expert avant le 31 mars 2026.

Obtenez jusqu'à 1.000€ de remise sur votre projet.

5. Le + : Beem, une PME française, avec une maîtrise complète du logiciel et du support

- une application de pilotage facile, développée en interne,

- un cloud hébergé en France,

- un support technique et un SAV basés à Nantes, France.

Vers la flexibilité énergétique et le rôle dans le réseau

- soulager le réseau aux moments critiques et participer à la transition énergétique nationale

- tout en permettant à l’utilisateur de valoriser sa capacité de stockage.

On ne parle plus seulement d’autoconsommation individuelle, mais d’une logique collective, où des milliers de batteries domestiques peuvent contribuer à la stabilité du réseau électrique.