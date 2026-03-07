Beem Battery : 5 raisons de choisir cette solution de stockage solaire + 1000€ offerts
Par Didier Pulicani - Publié le
Même lorsque les tarifs réglementés baissent ponctuellement, une réalité demeure : le prix de l’électricité a augmenté de 55% en moyenne ces dix dernières années. Avec l’installation de panneaux solaires et d’une batterie de stockage comme la Beem Battery, vous avez une vraie solution clé en main vers plus de maîtrise, d’économies, et de sérénité.
Vincent, client chez Beem nous partage son expérience :
Avec la Beem Battery, Vincent peut désormais :
OFFRE PARTENAIRE : Jusqu'à 1.000€ offert sur votre projet avec Beem Battery!
Pour en profiter c’est très simple :
Comme très peu de batterie sur le marqué, la Beem Battery repose sur une architecture hybride AC et DC (courant continu /alternatif) ce qui lui permet :
Vos usages peuvent évoluer dans le temps (véhicule électrique, changement de chauffage, télétravail…) alors, Beem a conçue une Batterie au stockage évolutif de 6,6 kWh, 10 kWh et jusqu’à 13,4 kWh laissant la possibilité d’augmenter la capacité de stockage sans remettre en cause l’installation existante.
Dans le stockage résidentiel, la sécurité est un enjeu central, souvent peu visible mais déterminant. La Beem Battery intègre :
Cette approche s’inscrit dans une logique de fiabilité à long terme, particulièrement adaptée à un usage domestique, où la batterie doit fonctionner de manière autonome et durable.
Enfin, la singularité de Beem tient aussi à son organisation. La batterie s’appuie sur :
Cette maîtrise de bout en bout permet d’intégrer rapidement les retours terrain et de faire évoluer le produit en continu, loin des solutions figées ou trop dépendantes d’acteurs tiers.
Dernier point, plus prospectif mais déjà concret : la Beem Battery est conçue pour participer à des programmes de flexibilité réseau, via Beem Power.
L’idée est simple :
1. Toujours plus d’économies
Depuis que j’ai installé ma Beem Battery en complément de mes panneaux solaires, on est passé, après seulement quelques mois d’installation, d’une facture de 143 €/mois en 2024 à 71 €/mois en 2025, soit déjà 59 % de réduction.
- Augmenter son taux d’autoconsommation,
- Réduire sa dépendance au réseau,
- Lisser les pics de consommation,
- Visualiser concrètement les économies réalisées grâce à une batterie compacte, silencieuse et évolutive
Consommer sa propre production devient mécaniquement plus pertinent que la revendre.
2. Une Batterie hybride pensée qui s’adapte à chaque foyer
3. Une capacité de stockage modulaire, alignée avec l’évolution de vos usages
4. Une conception industrielle sécurisée
5. Le + : Beem, une PME française, avec une maîtrise complète du logiciel et du support
Vers la flexibilité énergétique et le rôle dans le réseau
On ne parle plus seulement d’autoconsommation individuelle, mais d’une logique collective, où des milliers de batteries domestiques peuvent contribuer à la stabilité du réseau électrique.