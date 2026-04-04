Batteries solaires : le Zendure SolarFlow 2400 Pro à 1 109€ (-90€), Hub 2000 à 599€ (-1099€) !
Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan
Ça bouge du côté des batteries solaires, avec des prix qui commencent enfin à devenir intéressants !
Par exemple, le très récent Zendure SolarFlow 2400 Pro, vendu à 1199€ sur le site officel de Zendure, peut se dénicher à 1 109€, soit presque 100€ de réduction ! Pour cela, il faut l'acheter chez nos partenaires d'UpWatt et appliquer le code promo
Ce modèle, que l'on est en train de tester, permet de sortir 2400W sur une simple prise électrique (attention, il faut une ligne dédiée) et permet d'empiler plusieurs batteries de 2,4 kWh pour évoluer votre système jusqu’à 16,8 kWh. Côté solaire, on peut faire entrer 3000 W de puissance via 4 MPPT pour les panneaux photovoltaïques, complétés par 1800 W en couplage AC.
Le produit est un peu moins récent, il s'agit du SolarFlow Hub 2000 que l'on avait testé il y a 2 ans. Vendu habituellement 1.698,00 €, il est bradé à... 599€ sur le site officiel de Zendure !
Cette fois, la puissance de sortie n'est
Par exemple, le très récent Zendure SolarFlow 2400 Pro, vendu à 1199€ sur le site officel de Zendure, peut se dénicher à 1 109€, soit presque 100€ de réduction ! Pour cela, il faut l'acheter chez nos partenaires d'UpWatt et appliquer le code promo
ZEN90qui offre 90€ TTC de réduction :
Ce modèle, que l'on est en train de tester, permet de sortir 2400W sur une simple prise électrique (attention, il faut une ligne dédiée) et permet d'empiler plusieurs batteries de 2,4 kWh pour évoluer votre système jusqu’à 16,8 kWh. Côté solaire, on peut faire entrer 3000 W de puissance via 4 MPPT pour les panneaux photovoltaïques, complétés par 1800 W en couplage AC.
• Zendure SolarFlow 2400 Pro à 1 109€ (avec code
ZEN90)
Zendure Hub 2000 à 599€
Le produit est un peu moins récent, il s'agit du SolarFlow Hub 2000 que l'on avait testé il y a 2 ans. Vendu habituellement 1.698,00 €, il est bradé à... 599€ sur le site officiel de Zendure !
Cette fois, la puissance de sortie n'est
quede 1200W, mais cela reste très intéressant quand-même, car la concurrence est souvent autour de 800/1000W. Il offre aussi 2 400 W d'entrées solaires et il peut être connecté à plusieurs batteries de 2kWh, jusqu'à atteindre 7 680 Wh. A 599€ avec une batterie de 2kWh, c'est une véritable affaire, d'autant que les batteries AB2000 se trouvent à des tarifs très intéressants, à peine 500€ sur le site de Zendure en bundle (1078€ pour 3,84 kWh)