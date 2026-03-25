macOS Tahoe 26.4 va améliorer l'autonomie de votre Mac grâce à ces deux fonctions
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit ses efforts pour améliorer la gestion de la batterie sur Mac. Avec macOS Tahoe 26.4, la firme introduit une nouvelle fonctionnalité simple mais attendue : un indicateur de charge lente, accompagné d’un système de limitation de charge pour préserver la longévité des MacBook.
Désormais, macOS est capable de détecter lorsque votre chargeur ne délivre pas suffisamment de puissance. Dans ce cas, un message de charge lente va apparaître en orange dans le menu batterie, ainsi que dans les réglages, au-dessus du graphique du niveau de charge.
L’objectif est sans fioriture : alerter l’utilisateur lorsque son adaptateur ou son câble ne permet pas une recharge optimale. Apple recommande d’utiliser un chargeur et un câble capables de fournir la puissance minimale requise pour chaque modèle de MacBook. Un bouton d’information accompagne cette alerte, permettant d’obtenir plus de détails sur le problème et les solutions possibles.
Cette fonction n’est pas totalement inédite dans l’écosystème Apple. Sur l'iPhone, une fonctionnalité similaire a été introduite avec iOS 18 : les périodes de charge lente apparaissent sous forme de barres orange dans les réglages batterie. Apple continue ainsi d’harmoniser ses outils entre iOS et macOS, avec une volonté claire : rendre les comportements énergétiques plus lisibles pour l’utilisateur.
Mais macOS Tahoe 26.4 ne s’arrête pas là. Apple introduit également une option de limitation de charge, permettant de fixer un plafond entre 80 % et 100 %. Cette fonction vise à réduire l’usure de la batterie sur le long terme, un enjeu crucial pour les utilisateurs qui laissent leur MacBook branché en permanence. En limitant la charge maximale, Cupertino cherche à prolonger la durée de vie des cellules, sans sacrifier l’autonomie quotidienne.
Disponible dès maintenant via Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle, macOS Tahoe 26.4 ne révolutionne pas l’expérience Mac, mais apporte des améliorations concrètes. Entre l’alerte de charge lente et le contrôle plus fin de la batterie, la firme californienne continue d’affiner un point souvent négligé : la transparence sur la santé et la performance énergétique des appareils. Un détail, certes, mais qui pourrait éviter bien des frustrations au quotidien.
Une alerte claire en cas de charge inefficace
Désormais, macOS est capable de détecter lorsque votre chargeur ne délivre pas suffisamment de puissance. Dans ce cas, un message de charge lente va apparaître en orange dans le menu batterie, ainsi que dans les réglages, au-dessus du graphique du niveau de charge.
L’objectif est sans fioriture : alerter l’utilisateur lorsque son adaptateur ou son câble ne permet pas une recharge optimale. Apple recommande d’utiliser un chargeur et un câble capables de fournir la puissance minimale requise pour chaque modèle de MacBook. Un bouton d’information accompagne cette alerte, permettant d’obtenir plus de détails sur le problème et les solutions possibles.
Limiter la charge pour préserver la batterie
Cette fonction n’est pas totalement inédite dans l’écosystème Apple. Sur l'iPhone, une fonctionnalité similaire a été introduite avec iOS 18 : les périodes de charge lente apparaissent sous forme de barres orange dans les réglages batterie. Apple continue ainsi d’harmoniser ses outils entre iOS et macOS, avec une volonté claire : rendre les comportements énergétiques plus lisibles pour l’utilisateur.
Mais macOS Tahoe 26.4 ne s’arrête pas là. Apple introduit également une option de limitation de charge, permettant de fixer un plafond entre 80 % et 100 %. Cette fonction vise à réduire l’usure de la batterie sur le long terme, un enjeu crucial pour les utilisateurs qui laissent leur MacBook branché en permanence. En limitant la charge maximale, Cupertino cherche à prolonger la durée de vie des cellules, sans sacrifier l’autonomie quotidienne.
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Disponible dès maintenant via Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle, macOS Tahoe 26.4 ne révolutionne pas l’expérience Mac, mais apporte des améliorations concrètes. Entre l’alerte de charge lente et le contrôle plus fin de la batterie, la firme californienne continue d’affiner un point souvent négligé : la transparence sur la santé et la performance énergétique des appareils. Un détail, certes, mais qui pourrait éviter bien des frustrations au quotidien.