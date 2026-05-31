Marstek présente ses nouvelles batteries solaires VENUS E Mini, Venus E 4.0 et Venus E Max !

Silicon Valley

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VENUS E Mini : 2kWh dans un format "mini" !

• Chimie LFP (6000 cycles)

• 2kWh

• 1500W bi-directionnels (1,8kW en crête)

• Sortie hors-réseau de 1500W

pour débutant

Venus E 4.0 : désormais à 3kW !

• Capacité 5kWh (inchangée)

• Nouvelles cellules 314Ah (vs 100Ah)

• Puissance bidirectionnelle 3kW (contre 2,5)

• Meilleure gestion du triphasé

• Nouvel écran LED avec les infos en temps réel

• 48 Kg (vs 60Kg)

Venus E Max : 10 kWh !

• Capacité : 10kWh

• Puissance bidirectionnelle 3,6kW (16A/230V)

• Onduleur 3,6kW (hors réseau)

• 86 Kg (!)

• 75x45x21

Quelques infos en bonus !

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La fabricant, qui vient de fêter ses 16 ans d'existence, a donc dévoilé: une silhouette verticale, très fine avec à peine plus de 8cm de profondeur. Elle arbore toujours un beau laquage en façade et une structure métallique idéale pour la dissipation thermique.En revanche,(60Kg), avec un poids contenu de 20Kg, parfaite pour être accrochée au mur.On retrouve sur la face avant(désactivable la nuit) avec les indications de charge, du signale WiFi et des différentes connexions (CT, BT, Grid, backup...). Les boutons sont toujours très bien finis, cerclés de métal et avec un capuchon en caoutchouc pour éviter les infiltrations.Enfin, comme sa grande soeur,. Etant démunie d'entrées solaires, la placer dehors n'a que peu d'intérêt, mais aucun souci à l'installer sous un préau ou dans un garage par exemple.(comme Anker Solix), souvent limitée entre 800W (Zendure SolarFlow 800) et 1200W (Ecoflow Stream etc.). Cela permet de combler des puissances bien supérieures à un talon de consommation, comme un petit aspirateur, une climatisation etc. On peut même cumuler 3 Mini et obtenir 6kWh et 4,5kW de puissance via un coupleur AC qui vient agréger 3 modèles.La prise hors réseau est également absente de nombreux concurrents (comme la 800 Plus de Zendure) et permet ici, comme le frigo, la box ou les ordinateurs par exemple et prend le relais en 15ms.En revanche,: vous devrez avoir déjà installé un kit solaire ou avoir des panneaux sur le toit, dans le jardin ou sur la terrasse. C'est une batteriemais ayant déjà installé quelques panneaux sans stockage., qui offre beaucoup d'entrée et une capacité similaire.Enfin,, avec une application dédiée, la gestion de l'injection dynamique avec un compteur intelligent (CT) type Shelly ou via un TIC Linky qu'ils sont en train de commercialiser. Il sera également possible de la programmer pour prendre en charge les heures creuses/pleines de certains fournisseurs d'électricité.Il s'agit d'uneet un faible encombrement grâce à son format vertical avec très peu de profondeur. Idéale si vous avez déjà des panneaux, elle se recharge sur une simple prise électrique., elle sera un peu plus facile à déplacer en cas de besoin. La puissance de sortie est également très intéressante, car, hormis quelques exceptions comme les fours, les bornes de recharge de voiture électrique ou quelques grosses pompes à chaleur.Dernier détail,, ce qui fait perdre à la batterie son étanchéité au niveau des connecteurs...Durant ce petit passage en Chine, nous avons pu glaner quelques infos bonus, et notamment, la faute à un courant pas trop cher sans doute, là où l'Allemagne, le Bénélux et la France occupent la tête du classement., des produits qui ne sont pas encore disponibles en France, mais qui pourraient arriver bientôt pour s'intégrer à l'écosystème.En revanche, il y a de fortes chances que le, mais au prix d'une intervention d'un professionnel.Enfin, Marstek travaille sur, que nous avons pu apercevoir ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, l'interface est bien plus ergonomique et l'on espère que la partie logicielle aura été revue également en profondeur, car Marstek souffre encore souvent de bugs à l'utilisation.