Marstek présente ses nouvelles batteries solaires VENUS E Mini, Venus E 4.0 et Venus E Max !
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est depuis Shenzhen, désormais au coeur de la nouvelle
La fabricant, qui vient de fêter ses 16 ans d'existence, a donc dévoilé 3 nouveaux modèles : la petite VENUS E Mini, la Venus E 4.0 et l'énorme Venus E Max !
Nous l'avions découvert il y a quelques mois au salon OpenEnergies de Lyon sous l'appellation Venus B, son nom sera finalement Venus E Mini, une version miniature de la Venus E.
En apparence, elle reprend tous les codes de la Venus E : une silhouette verticale, très fine avec à peine plus de 8cm de profondeur. Elle arbore toujours un beau laquage en façade et une structure métallique idéale pour la dissipation thermique.
En revanche, elles beaucoup plus compacte et légère que la Venus E (60Kg), avec un poids contenu de 20Kg, parfaite pour être accrochée au mur.
On retrouve sur la face avant le bandeau de LED (désactivable la nuit) avec les indications de charge, du signale WiFi et des différentes connexions (CT, BT, Grid, backup...). Les boutons sont toujours très bien finis, cerclés de métal et avec un capuchon en caoutchouc pour éviter les infiltrations.
Enfin, comme sa grande soeur, elle est IP65, et peut donc être stockée en extérieur si besoin. Etant démunie d'entrées solaires, la placer dehors n'a que peu d'intérêt, mais aucun souci à l'installer sous un préau ou dans un garage par exemple.
Du côté des spécifications, Marstek a mis les petits plats dans les grands :
La puissance d'injection est donc plus élevée que de nombreuses batteries, même haut de gamme (comme Anker Solix), souvent limitée entre 800W (Zendure SolarFlow 800) et 1200W (Ecoflow Stream etc.). Cela permet de combler des puissances bien supérieures à un talon de consommation, comme un petit aspirateur, une climatisation etc. On peut même cumuler 3 Mini et obtenir 6kWh et 4,5kW de puissance via un coupleur AC qui vient agréger 3 modèles.
La prise hors réseau est également absente de nombreux concurrents (comme la 800 Plus de Zendure) et permet ici d'utiliser la batterie comme onduleur pour les appareils critiques, comme le frigo, la box ou les ordinateurs par exemple et prend le relais en 15ms.
En revanche, contrairement au SolarFlow 800 Plus de Zendure, il n'y a pas d'entrée solaire sur ce modèle : vous devrez avoir déjà installé un kit solaire ou avoir des panneaux sur le toit, dans le jardin ou sur la terrasse. C'est une batterie
Enfin, cette batterie fonctionnera comme habituellement dans l'écosystème de la marque, avec une application dédiée, la gestion de l'injection dynamique avec un compteur intelligent (CT) type Shelly ou via un TIC Linky qu'ils sont en train de commercialiser. Il sera également possible de la programmer pour prendre en charge les heures creuses/pleines de certains fournisseurs d'électricité.
Si vous suivez notre série EcoTech, ous connaissez forcément la Venue E 3.0 que l'on avait testée l'an dernier.
Il s'agit d'une batterie de maison sans entrées solaires mais avec une grosse capacité de stockage et un faible encombrement grâce à son format vertical avec très peu de profondeur. Idéale si vous avez déjà des panneaux, elle se recharge sur une simple prise électrique.
Le système passe donc la quatrième, avec quelques nouveautés intéressantes :
Plus légère de 21%, elle sera un peu plus facile à déplacer en cas de besoin. La puissance de sortie est également très intéressante, car 3kW permettent de couvrir la plupart des appareils branché sur le 230V, hormis quelques exceptions comme les fours, les bornes de recharge de voiture électrique ou quelques grosses pompes à chaleur.
Dernier détail, la trape qui abrite la connexion hors-réseau et l'Ethernet est désormais magnétique, ce qui fait perdre à la batterie son étanchéité au niveau des connecteurs...
C'est sans doute la nouveauté la plus intéressante de la gamme, la Venus E Max est une Venue E dopée aux hormones, offrant deux fois la capacité de sa petite soeur !
Marstek n'a pas encore dévoilé les prix, mais historiquement, le constructeur a toujours été très compétitif.
Durant ce petit passage en Chine, nous avons pu glaner quelques infos bonus, et notamment cette carte des stations en activité. Comme vous le voyez, l'Europe du Sud est aujourd'hui encore très en retard en matière de batteries solaires, la faute à un courant pas trop cher sans doute, là où l'Allemagne, le Bénélux et la France occupent la tête du classement.
Marstek nous a également montré quelques produits inédits comme une pompe à chaleur, un chauffe-eau ou encore une station et un chargeur mobile pour voiture électrique, des produits qui ne sont pas encore disponibles en France, mais qui pourraient arriver bientôt pour s'intégrer à l'écosystème.
En revanche, il y a de fortes chances que le système de couplage AC en parallèle (jusqu'à 15 kWh)) soit proposés avec la Venus E 4, il permet de multiplier la puissance de sortie à 10,8kW, mais au prix d'une intervention d'un professionnel.
Enfin, Marstek travaille sur une nouvelle version de l'application, que nous avons pu apercevoir ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, l'interface est bien plus ergonomique et l'on espère que la partie logicielle aura été revue également en profondeur, car Marstek souffre encore souvent de bugs à l'utilisation.
Silicon Valleychinoise, que Marstek présente ce week-end sa nouvelle série de batteries de la gamme Venus, et il y a du lourd !
Pour obtenir un tel tarif, soit 250€/kWh, il suffit d'entrer le code promo
Acheter la batterie Marstek Venus E 3.0
MARSTEK-MACvia le site officiel :
Acheter la batterie Marstek Venus E 3.0
La fabricant, qui vient de fêter ses 16 ans d'existence, a donc dévoilé 3 nouveaux modèles : la petite VENUS E Mini, la Venus E 4.0 et l'énorme Venus E Max !
VENUS E Mini : 2kWh dans un format "mini" !
Nous l'avions découvert il y a quelques mois au salon OpenEnergies de Lyon sous l'appellation Venus B, son nom sera finalement Venus E Mini, une version miniature de la Venus E.
En apparence, elle reprend tous les codes de la Venus E : une silhouette verticale, très fine avec à peine plus de 8cm de profondeur. Elle arbore toujours un beau laquage en façade et une structure métallique idéale pour la dissipation thermique.
En revanche, elles beaucoup plus compacte et légère que la Venus E (60Kg), avec un poids contenu de 20Kg, parfaite pour être accrochée au mur.
On retrouve sur la face avant le bandeau de LED (désactivable la nuit) avec les indications de charge, du signale WiFi et des différentes connexions (CT, BT, Grid, backup...). Les boutons sont toujours très bien finis, cerclés de métal et avec un capuchon en caoutchouc pour éviter les infiltrations.
Enfin, comme sa grande soeur, elle est IP65, et peut donc être stockée en extérieur si besoin. Etant démunie d'entrées solaires, la placer dehors n'a que peu d'intérêt, mais aucun souci à l'installer sous un préau ou dans un garage par exemple.
Du côté des spécifications, Marstek a mis les petits plats dans les grands :
• Chimie LFP (6000 cycles)
• 2kWh
• 1500W bi-directionnels (1,8kW en crête)
• Sortie hors-réseau de 1500W
• 2kWh
• 1500W bi-directionnels (1,8kW en crête)
• Sortie hors-réseau de 1500W
La puissance d'injection est donc plus élevée que de nombreuses batteries, même haut de gamme (comme Anker Solix), souvent limitée entre 800W (Zendure SolarFlow 800) et 1200W (Ecoflow Stream etc.). Cela permet de combler des puissances bien supérieures à un talon de consommation, comme un petit aspirateur, une climatisation etc. On peut même cumuler 3 Mini et obtenir 6kWh et 4,5kW de puissance via un coupleur AC qui vient agréger 3 modèles.
La prise hors réseau est également absente de nombreux concurrents (comme la 800 Plus de Zendure) et permet ici d'utiliser la batterie comme onduleur pour les appareils critiques, comme le frigo, la box ou les ordinateurs par exemple et prend le relais en 15ms.
En revanche, contrairement au SolarFlow 800 Plus de Zendure, il n'y a pas d'entrée solaire sur ce modèle : vous devrez avoir déjà installé un kit solaire ou avoir des panneaux sur le toit, dans le jardin ou sur la terrasse. C'est une batterie
pour débutantmais ayant déjà installé quelques panneaux sans stockage. Si vous n'avez pas encore de panneaux, mieux vaut opter pour le modèle de Zendure, qui offre beaucoup d'entrée et une capacité similaire.
Enfin, cette batterie fonctionnera comme habituellement dans l'écosystème de la marque, avec une application dédiée, la gestion de l'injection dynamique avec un compteur intelligent (CT) type Shelly ou via un TIC Linky qu'ils sont en train de commercialiser. Il sera également possible de la programmer pour prendre en charge les heures creuses/pleines de certains fournisseurs d'électricité.
Venus E 4.0 : désormais à 3kW !
Si vous suivez notre série EcoTech, ous connaissez forcément la Venue E 3.0 que l'on avait testée l'an dernier.
Il s'agit d'une batterie de maison sans entrées solaires mais avec une grosse capacité de stockage et un faible encombrement grâce à son format vertical avec très peu de profondeur. Idéale si vous avez déjà des panneaux, elle se recharge sur une simple prise électrique.
Le système passe donc la quatrième, avec quelques nouveautés intéressantes :
• Capacité 5kWh (inchangée)
• Nouvelles cellules 314Ah (vs 100Ah)
• Puissance bidirectionnelle 3kW (contre 2,5)
• Meilleure gestion du triphasé
• Nouvel écran LED avec les infos en temps réel
• 48 Kg (vs 60Kg)
• Nouvelles cellules 314Ah (vs 100Ah)
• Puissance bidirectionnelle 3kW (contre 2,5)
• Meilleure gestion du triphasé
• Nouvel écran LED avec les infos en temps réel
• 48 Kg (vs 60Kg)
Plus légère de 21%, elle sera un peu plus facile à déplacer en cas de besoin. La puissance de sortie est également très intéressante, car 3kW permettent de couvrir la plupart des appareils branché sur le 230V, hormis quelques exceptions comme les fours, les bornes de recharge de voiture électrique ou quelques grosses pompes à chaleur.
Dernier détail, la trape qui abrite la connexion hors-réseau et l'Ethernet est désormais magnétique, ce qui fait perdre à la batterie son étanchéité au niveau des connecteurs...
Venus E Max : 10 kWh !
C'est sans doute la nouveauté la plus intéressante de la gamme, la Venus E Max est une Venue E dopée aux hormones, offrant deux fois la capacité de sa petite soeur !
• Capacité : 10kWh
• Puissance bidirectionnelle 3,6kW (16A/230V)
• Onduleur 3,6kW (hors réseau)
• 86 Kg (!)
• 75x45x21
• Puissance bidirectionnelle 3,6kW (16A/230V)
• Onduleur 3,6kW (hors réseau)
• 86 Kg (!)
• 75x45x21
Marstek n'a pas encore dévoilé les prix, mais historiquement, le constructeur a toujours été très compétitif.
Quelques infos en bonus !
Durant ce petit passage en Chine, nous avons pu glaner quelques infos bonus, et notamment cette carte des stations en activité. Comme vous le voyez, l'Europe du Sud est aujourd'hui encore très en retard en matière de batteries solaires, la faute à un courant pas trop cher sans doute, là où l'Allemagne, le Bénélux et la France occupent la tête du classement.
Marstek nous a également montré quelques produits inédits comme une pompe à chaleur, un chauffe-eau ou encore une station et un chargeur mobile pour voiture électrique, des produits qui ne sont pas encore disponibles en France, mais qui pourraient arriver bientôt pour s'intégrer à l'écosystème.
En revanche, il y a de fortes chances que le système de couplage AC en parallèle (jusqu'à 15 kWh)) soit proposés avec la Venus E 4, il permet de multiplier la puissance de sortie à 10,8kW, mais au prix d'une intervention d'un professionnel.
Enfin, Marstek travaille sur une nouvelle version de l'application, que nous avons pu apercevoir ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, l'interface est bien plus ergonomique et l'on espère que la partie logicielle aura été revue également en profondeur, car Marstek souffre encore souvent de bugs à l'utilisation.
Pour obtenir un tel tarif, soit 250€/kWh, il suffit d'entrer le code promo
Acheter la batterie Marstek Venus E 3.0
MARSTEK-MACvia le site officiel :
Acheter la batterie Marstek Venus E 3.0