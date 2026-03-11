Marstek Venus B : on a vu cette nouvelle mini-batterie solaire abordable et idéale pour débuter !
Par Didier Pulicani - Publié le
Si vous suivez notre série EcoTech dédié à l'énergie solaire, au stockage et à la gestion de l'électricité, vous connaissez certainement Marstek, cette entreprise chinoise qui tente de concurrencer Zendure, Anker ou encore EcoFlow sur le marché des batteries solaires.
Marstek Venus B (site officiel)
A l'occasion du salon OpenEnergies de Lyon qui se déroule en ce moment à Eurexpo, Marsktek nous a présenté une toute nouvelle venue, une sorte de baby-Venus E (testée récemment sur Mac4Ever) à un prix bien plus abordable encore : la Venus B.
En apparence, elle reprend tous les codes de la Venus E : une silhouette verticale, très fine avec à peine plus de 8cm de profondeur. Elle arbore toujours un beau laquage en façade et une structure métallique idéale pour la dissipation thermique.
En revanche, elles beaucoup plus compacte et légère que la Venus E (60Kg), avec un poids contenu de 20Kg, parfaite pour être accrochée au mur.
On retrouve sur la face avant le bandeau de LED (désactivable la nuit) avec les indications de charge, du signale WiFi et des différentes connexions (CT, BT, Grid, backup...). Les boutons sont toujours très bien finis, cerclés de métal et avec un capuchon en caoutchouc pour éviter les infiltrations.
Enfin, comme sa grande soeur, elle est IP65, et peut donc être stockée en extérieur si besoin. Etant démunie d'entrées solaires, la placer dehors n'a que peu d'intérêt, mais aucun souci à l'installer sous un préau ou dans un garage par exemple.
Du côté des spécifications, Marstek a mis les petits plats dans les grands :
La puissance d'injection est donc plus élevée que de nombreuses batteries, même haut de gamme (comme Anker Solix), souvent limitée entre 800W (Zendure SolarFlow 800) et 1200W (Ecoflow Stream etc.). Cela permet de combler des puissances bien supérieures à un talon de consommation, comme un petit aspirateur, une climatisation etc.
La prise hors réseau est également absente de nombreux concurrents (comme la 800 Plus de Zendure) et permet ici d'utiliser la batterie comme onduleur pour les appareils critiques, comme le frigo, la box ou les ordinateurs par exemple.
En revanche, contrairement au SolarFlow 800 Plus de Zendure, il n'y a pas d'entrée solaire sur ce modèle : vous devrez avoir déjà installé un kit solaire ou avoir des panneaux sur le toit, dans le jardin ou sur la terrasse. C'est une batterie
Enfin, cette batterie fonctionnera comme habituellement dans l'écosystème de la marque, avec une application dédiée, la gestion de l'injection dynamique avec un compteur intelligent (CT) type Shelly ou via un TIC Linky qu'ils sont en train de commercialiser. Il sera également possible de la programmer pour prendre en charge les heures creuses/pleines de certains fournisseurs d'électricité.
Le tarif est pour le moment inconnu, mais vu les prix de la Venus E (~1200/1300€ pour 5 kWh), il faudra tabler sur environ 500€, peut-être 600 (hors promo) grand maximum. Avec un peu de chance et avec nos codes promo, elle descendra même à) 450€, histoire de concurrencer la Zendure SolarFlow 800 Plus ! Dès que j'ai plus d'infos, on publiera un petit billet ici-même.
Marstek Venus B (site officiel)
Marstek Venus B (site officiel)
A l'occasion du salon OpenEnergies de Lyon qui se déroule en ce moment à Eurexpo, Marsktek nous a présenté une toute nouvelle venue, une sorte de baby-Venus E (testée récemment sur Mac4Ever) à un prix bien plus abordable encore : la Venus B.
Marstek Venus B : une mini Venus E
En apparence, elle reprend tous les codes de la Venus E : une silhouette verticale, très fine avec à peine plus de 8cm de profondeur. Elle arbore toujours un beau laquage en façade et une structure métallique idéale pour la dissipation thermique.
En revanche, elles beaucoup plus compacte et légère que la Venus E (60Kg), avec un poids contenu de 20Kg, parfaite pour être accrochée au mur.
On retrouve sur la face avant le bandeau de LED (désactivable la nuit) avec les indications de charge, du signale WiFi et des différentes connexions (CT, BT, Grid, backup...). Les boutons sont toujours très bien finis, cerclés de métal et avec un capuchon en caoutchouc pour éviter les infiltrations.
Enfin, comme sa grande soeur, elle est IP65, et peut donc être stockée en extérieur si besoin. Etant démunie d'entrées solaires, la placer dehors n'a que peu d'intérêt, mais aucun souci à l'installer sous un préau ou dans un garage par exemple.
De meilleurs specs que la Zendure Solarflow 800 Plus ?
Du côté des spécifications, Marstek a mis les petits plats dans les grands :
• Chimie LFP (6000 cycles)
• 2kWh
• 1500W bi-directionnels (1,8kW en crête)
• Sortie hors-réseau de 1500W
• 2kWh
• 1500W bi-directionnels (1,8kW en crête)
• Sortie hors-réseau de 1500W
La puissance d'injection est donc plus élevée que de nombreuses batteries, même haut de gamme (comme Anker Solix), souvent limitée entre 800W (Zendure SolarFlow 800) et 1200W (Ecoflow Stream etc.). Cela permet de combler des puissances bien supérieures à un talon de consommation, comme un petit aspirateur, une climatisation etc.
La prise hors réseau est également absente de nombreux concurrents (comme la 800 Plus de Zendure) et permet ici d'utiliser la batterie comme onduleur pour les appareils critiques, comme le frigo, la box ou les ordinateurs par exemple.
En revanche, contrairement au SolarFlow 800 Plus de Zendure, il n'y a pas d'entrée solaire sur ce modèle : vous devrez avoir déjà installé un kit solaire ou avoir des panneaux sur le toit, dans le jardin ou sur la terrasse. C'est une batterie
pour débutantmais ayant déjà installé quelques panneaux sans stockage. Si vous n'avez pas encore de panneaux, mieux vaut opter pour le modèle de Zendure, qui offre beaucoup d'entrée et une capacité similaire.
Enfin, cette batterie fonctionnera comme habituellement dans l'écosystème de la marque, avec une application dédiée, la gestion de l'injection dynamique avec un compteur intelligent (CT) type Shelly ou via un TIC Linky qu'ils sont en train de commercialiser. Il sera également possible de la programmer pour prendre en charge les heures creuses/pleines de certains fournisseurs d'électricité.
A quel prix ?
Le tarif est pour le moment inconnu, mais vu les prix de la Venus E (~1200/1300€ pour 5 kWh), il faudra tabler sur environ 500€, peut-être 600 (hors promo) grand maximum. Avec un peu de chance et avec nos codes promo, elle descendra même à) 450€, histoire de concurrencer la Zendure SolarFlow 800 Plus ! Dès que j'ai plus d'infos, on publiera un petit billet ici-même.
Marstek Venus B (site officiel)
• Notre test de la Marstek Venue E 3.0
• Acheter le Zendure SolarFlow 800 Plus
Avec le code promo
• Acheter le Zendure SolarFlow 800 Plus
Avec le code promo
Mac4Ever, vous gagnez encore 23,95 € !