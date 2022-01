Le géant Take Two s'offre le spécialiste du jeu mobile Zynga pour 12,7 milliards de dollars

nous sommes ravis d'annoncer notre transaction transformatrice avec Zynga, qui diversifie considérablement nos activités et établit notre position de leader dans le domaine du mobile, le segment à la croissance la plus rapide de l'industrie du divertissement interactif

On ne présente plus Take Two Interactive, la firme englobant entre autres les studios Rockstar Games, 2K Games/2K Sports et les franchises Gran Theft Auto, Red Dead Redemption, BioShock, Borderlands, ou encore NBA 2K,Pour rappel, Zynga détient les droits de franchises comme Farmville, CSR Racing, Empires & Puzzles, Star Wars : Hunters, Harry Potter : Énigmes & Sorts, ou encore Zynga Pokers qui ont séduit des millions de joueurs.Take Two Interactive s'était déjà intéressé aux jeux mobiles avec le rachat des studios Playdots (Two Dots), Social Point (Dragon City) ou Nordeus (Top Football), et entend(7,5 milliards de dollars),. Selon le dirigeant de Take Two Interactive, Strauss Zelnick,