Microsoft s'offre Activision-Blizzard-King pour 69 milliards de dollars

les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plates-formes et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à l'avenir.

. Pour rappel, derrière ce rachat, Microsoft acquiert des licences comme Call of Duty, Starcraft, World of Warcraft (ces deux titres étant les derniers du catalogue à être disponibles sur Mac), Diablo, Overwatch, Candy Crush et bien d'autres. Microsoft fait ainsi jouer un de ses avantages par rapport à Sony/PlayStation, à savoirSi l'acquisition est entérinée (le rachat devra être validé par les autorités de la concurrence), Microsoft pourrait offrir les jeux Activision/Blizzard/King au sein du Game Pass, qui en deviendrait d'autant plus intéressant.. Reste à savoir comment vont réagir les autres acteurs principaux du jeu vidéo, comme Sony qui ne dispose pas du tout des mêmes moyens financiers que Microsoft. Reste à savoir comment sera traité le sujet des éventuelles exclusivités. Phil Spencer semble vouloir rassurer en précisant que(soit plus que Microsoft, Sony et Nintendo réunis) en(une évolution de la puce M1 pourrait très bien motoriser une console, ou une Apple TV mieux adaptée au gaming). Apple/Google/Amazon/Facebook pourraient alors tenter un coup encore plus grand et s'offrir PlayStation ou même Nintendo, les GAFAM étant les seules entités disposant des fonds nécessaires pour ce genre de transactions.