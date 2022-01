Créer une app sous iOS 15 et Swift 5.5 : plusieurs formations gratuites de Maxime Britto (bon plan)

Devenez programmeur pour créer vos apps iPhone en Swift (iOS 15)



• Pack débutant : Transformez rapidement vos idées en apps iPhone 100% natives

• Soit vous allez à l'essentiel et vous sortez une app en quelques semaines

• soit vous voulez apprendre un métier et vous prenez le temps d'entrer dans les détails de chacun des concepts.



Formule Développeur Mobile



• Tous les cours disponibles en pack sont compris dans la formule d'abonnement Développeur Mobile

• Y compris

• Des cours de qualité, en français.

• Un forum dédié pour vos échanges

• Des séances de coaching de groupe chaque mois

• Des défis mensuels

• Une ambiance cool et détendue :)



