Epic Games : Sony et Kirkbi (Lego) investissent 2 millards de dollars

jeux de Lego en 3D

Alors que nous réimaginons l'avenir du divertissement et du jeu, nous avons besoin de partenaires qui partagent notre vision. Nous avons trouvé cela via notre partenariat avec Sony et Kirkbi . Cet investissement accélérera notre travail pour construire le métavers et créer des espaces où les joueurs peuvent s'amuser avec des amis, les marques peuvent créer des expériences créatives et immersives et les créateurs peuvent construire une communauté et prospérer.

Kirkbi avait également annoncé un partenariat la semaine dernière avec Epic Games afin de créer un métavers adapté aux enfants, et certainement de, pour le moment chapeauté par Minecraft et Roblox (d'ailleurs souvent décrits comme des). De son côté, Sony pourrait également s'appuyer sur un tel accord -entre autre- pour étoffer le potentiel de son PlayStation VR 2 à venir, et pourquoi pas pour proposer un jeu exclusif Lego en réalité virtuelle, le tout sous Unreal Engine 5.