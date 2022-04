Diablo Immortal ouvrira ses portes (de l'enfer) le 2 juin sur iOS

début 2022

Horadrims

Alors que l'itération pour mobiles de Diablo, annoncée en 2018, était attendue pour 2021 sur iOS/iPadOS et Android,(qui sera disponible sur iOS et Android, ainsi qu'en bêta sur Windows). L'équipe de développeurs de Blizzard s'était fendue l'été dernier d'un billet de blog annonçant le report pourafin de peaufiner le contenu, d'ajouter des raids PvE, d'améliorer l'équilibrage des différentes classes et l'expérience général, ce qui aura finalement pris encore un peu plus de temps. Blizzard précise que(ce qui semble possible pour un tel titre),Pour rappel, le titre se déroulera entre Diablo II : Lord of Destruction et avant Diablo III, et offrira six classes et 9 univers, dont certains tirés de la franchise.. Le titre nécessitera 3,1 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 10.0 minimum.