Chromatic Souls AFK Raid : le RPG tactique de Come2Us mâtiné de NFT débarque sur iOS

Away From Keyboard

Le nouveau titre de Com2Us, à qui l'on doit les Summoners War dont le premier opus à séduit plus de 100 millions de joueurs, est(AFK signifie, utilisé en jeu afin de prévenir d'une absence, parfois suivi depour indiquer une envie pressente dictée par la nature). Les joueurs devront sauver le Royaume de Rohan en optant pour une des quatre classes et défaire de nombreux ennemis. Le titre s'appuie sur l’écosystème C2X de Com2uS et permettra d'échanger des jetons glanés en jeu contre des équipements NFT (ce que l'on risque malheureusement de rencontrer de plus en plus souvent dans les jeux à venir).. Le titre nécessite 616,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 11.0 minimum et sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 11.0 minimum. Le jeu comprend des achats intégrés s'échelonnant de 0,99 à 49,99 euros.