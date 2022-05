Une certification VESA pour le taux de rafraîchissement variable des moniteurs

En sus des standards propriétaires, FreeSync pour AMD et G-Sync pour Nvidia (et leurs différentes variations Ultimate et Premium validant une meilleure gestion du HDR et/ou des taux de rafraîchissement élevés),(uniquement via DisplayPort, un autre standard de VESA). Autre différence, AMD et Nvidia ne détaillent pas les tests permettant d'obtenir leurs certifications, contrairement à ce que propose VESA en listant les critères officiels de son standard open source.Autre avantage de la certification VESA, elle ne se base pas sur les performances d'un type de GPU et permet donc d'avoir une idée des capacités du moniteur quelle que soit la marque de la carte graphique qui lui sera associée., avec la certification MediaSync pour le multimédia et la création assurant que le moniteur peut lire des vidéos avec les 10 taux de rafraîchissement les plus fréquemment utilisés (23.976, 24, 25, 29.97, 30, 47.952, 48, 50, 59.94, et 60 Hz), etavec la possibilité de descendre à au moins 60 Hz (la certification s'accompagnera du chiffre du taux de rafraîchissement le plus élevé disponible sur le matériel, par exemple AdaptiveSync Display 240). La certification nécessitera également l'absence de scintillement visible à l'œil nu, ainsi qu'un temps de réponse (calculé sur une moyenne de 20 variations de transitions de gris à gris) inférieur à 5 ms.