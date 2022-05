GeForce Now : la diffusion en 4K disponible sur Mac et PC pour la formule RTX 3080

Je s'appelle Groot

Auparavant réservée aux utilisateurs de Shield TV,(et non via un navigateur)(avec prise en charge native des puces Apple Silicon à partir de la version 2.0.40 , actuellement disponible au téléchargement sur le site officiel . Nvidia précise que le streaming en 4K s'appuie sur sa technologie de super-échantillonnage basée sur des algorithmes d'apprentissage automatiques DLSS.En sus de l'abonnement à 99,99 euros pour six mois,. Cette nouvelle option plus accessible (mais plus coûteuse au final si vous conservez l'abonnement 6 mois) devrait permettre à certains utilisateurs de s'essayer à la version la plus puissante du service de Nvidia (et d'avoir l'impression de disposer d'une RTX 3080, particulièrement difficile à dénicher à un tarif acceptable en ce moment).Les utilisateurs de la formule RTX 3080 de GeForce NowAutre différence, les abonnés RTX 3080 peuvent sauvegarder leur configuration, afin de ne pas avoir à changer les réglages entre les différentes machines. Nvidia évoque une latence réduite de 56 millisecondes (en fonction de la connexion de l'utilisateur. Dans les faits, la fluidité est effectivement au rendez-vous avec une bonne connexion, et permet de réellement profiter des titres compatibles sur nos machines (un Mac mini M1 et un iPad Pro 2020 avec la fibre dans les exemples en vidéo), avec une latence largement acceptable (la compression de la vidéo ne reflète pas la qualité en jeu). L'expérience utilisateur est franchement satisfaisante, sans artefacts, avec une qualité d'image et une réactivité agréables, permettant d'oublier que l'on joue en streaming après quelques minutes.Pour rappel,(il est possible de placer le lien direct sur la page d'accueil via l'icône Partager de Safari sur iOS/iPadOS, puis en choisissant Sur l'écran d'accueil). Les titres en votre possession (il faudra lier vos comptes Steam, Epic Games Store, GOG, et Uplay d'Ubisoft via l'application) se lancent sans avoir à les télécharger et les installer.