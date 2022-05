Asus bat des records avec son moniteur 24" atteignant les 500Hz !

pauvres

Asus s'est ainsi associé à Nvidia pour dévoiler lors du Computer 2022Bien entendu, le moniteur est compatible avec G-Sync ainsi que Reflex (offrant des statistiques de latence en temps réel) et Nvidia a sorti l'artillerie lourde pour prouver aux joueurs qu'ils seraient bien plusperformants munis de cette arme ultime (offrant un bonus passif de +10 en skill, bien évidemment).Nvidia a ainsi dégainé une caméra Phantom VEO 640S capable de filmer à 1 000 images par secondes afin d'analyser le gameplay de Valorant et ainsi montrer que la fluidité du ROG Swift 500Hz pourra faire toute la différence contre des joueurs équipés de dalles qui se trainent lamentablement à 144, 240 ou même 360Hz.(soit 500 ips, sur des titres peu exigeants, avec une carte graphique de combat, donc pas sur Mac, ni sur console). Le moniteur est encore à l'état de prototype et le constructeur n'indique pas de date de disponibilité, ni de tarif.