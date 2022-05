Niantic entend devenir une plateforme majeure de création d'expérience en AR

notre objectif est de créer des outils destinés aux personnes qui souhaitent créer des applications qu'ils peuvent proposer sur plusieurs plates-formes. Ce ne sont pas de simples fonctionnalités, le but étant d'aider à créer des applications autonomes et autour desquelles des entreprises entières peuvent être érigées

Niantic travaille depuis longtemps sur ce projet, qui se concrétise aujourd'hui avec(à la manière de ce que propose Pokémon Go). Les développeurs tiers pourront donc utiliser cette technologie au sein du SDK Lightstrip de Niantic afin de proposer leurs propres expériences sur près de 20 000 emplacements dans le monde, dont certains lieux iconiques de San Francisco, Londres, Tokyo, Los Angeles, New York et Seattle. Le système VPS sera gratuit pendant un temps, avant de passer sur un modèle économique basé sur le nombre d'utilisateurs de l'application tierce.En sus de VPS,s'intégrant au sein des jeux de la firme et des expériences en AR de développeurs tiers, et permettant alors de proposer, par exemple, des rencontres réelles d'une communauté de joueurs en fonction de leur emplacement, ou de proposer des expériences en multijoueur à plusieurs utilisateurs rassemblés au même endroit. Selon le dirigeant de Niantic, John Hanke,