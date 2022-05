Mark Zuckerberg fait une démonstration de la réalité mixte du Project Cambria

Presence

Cette vidéo publiée sur le compte Instagram de Mark Zuckerberg permet d'apercevoir les possibilités de la réalité mixte du prochain casque de Meta, offrant(contrairement au monochrome des Quest 1 et 2). La démonstration montre un Mark Zuckerberg en train de jouer avec un animal virtuel, puis en train d'interagir avec un poste de travail virtuel avant de prendre des notes sur un calepin, et enfin un instructeur de Yoga qui apparait devant l'utilisateur afin de donner son cours. Le casque en lui-même est flouté, mais les exemples mis en avant offrent un (petit) aperçu des possibilités de la technologie.La démonstration s'appuie sur la plateformede Meta afin de proposer une expérience en réalité mixte répondant au doux nom de, et permettant aux développeurs de créer et d'essayer leurs applications pour le futur casque de Meta. Bien que le Quest ne puisse pas afficher l'environnement en couleur,Pour rappel,(les sources indiquent un tarif de 799 dollars, soit nettement plus cher que le Quest 2 actuellement commercialisé à partir de 349,99 euros (et désigné en interne sous le nom de code Arcata), et une nouvelle génération de ce modèle (nom de code Funston) serait déjà en préparation pour 2024.