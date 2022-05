La conception du casque AR/VR d'Apple n'est pas un long fleuve tranquille

coupaient les utilisateurs du monde extérieur et manquaient d'utilisations pratiques

Le journaliste de The Information Wayne Ma a publié un article détaillé au sein duquel il évoque les épreuves rencontrées par l'équipe chapeautée par Mike Rockwell, ancien dirigeant de Dolby,. En effet, si les premiers prototypes (basés sur des HTC Vive et tournant sous Windows) ont été montrés dès 2016 (un an après le début du développement du casque) au conseil d'administration d'Apple, le projet n'était pas forcément adoubé par l'ensemble des pontes de Cupertino, dont Jony Ive qui estimait que ces appareils(ce qui aurait alors poussé les équipes à envisager la réalité mixte).(pourtant ce dernier n'a pas manqué de parler de la révolution AR/VR à venir, à la hauteur de l'avènement du smartphone selon les propos du dirigeant). Plusieurs exemples sont évoqués, comme la demande de l'équipe auprès de celle en charge des caméras en 2018 afin d'obtenir un module plus réactif, qui s'est alors vu répondre que le projet n'était pas prioritaire, et qu'il faudrait attendre que l'iPhone XS soit lancé avant de pouvoir bénéficier de l'expérience de la division. L'article relate également les différentes démonstrations qui ont été faites auprès des huiles d'Apple afin de leur faire entrevoir les possibilités de la technologie (un rhinocéros passant d'un format miniature à sa taille réelle, une pièce se couvrant d'une végétation luxuriante).Les défis techniques ont également été importants, retardant d'autant la présentation officielle d'un premier produit, dont. Pour rappel et selon les dernières rumeurs, l, devrait être équipé d'un processeur Apple Silicon développant une puissance équivalente à ce que propose la M1 Pro (éventuellement épaulée par une seconde puce), d'un écran micro LED haute définition, de pas moins de quinze modules optiques, du Wi-Fi 6E, ainsi que de son propre App Store. Cette débauche de technologie (les bruits de couloirs évoquent plusieurs années d'avance sur la concurrence) pourrait au final impliquer un tarif très salé de plusieurs milliers de dollars (réduisant d'autant le marché potentiel).(et la crémation en masse de cartes bancaires).