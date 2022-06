SharePlay et Game Center permettront de jouer à plusieurs tout en conversant via FaceTime

En sus de la refonte du Game Center, qui permettra (la fonctionnalité ne sera pas disponible au lancement des nouveaux systèmes mais sera déployée via une mise à jour d'ici la fin de l'année) de voir les jeux auxquels vos proches s'adonnent, leurs performances (scores et éventuel niveau en jeu) et classements,(audio et vidéo)Les utilisateurs de jeux compatibles avec le Game Center sur iOS/iPadOS et macOS pourront alors. Il faudra vérifier comment l'interface se comportera une fois la mise à jour déployée et les options qui seront proposées pour déplacer librement la fenêtre FaceTime (et la masquer) afin d'être certain de ne pas gêner l'expérience en jeu, mais cette fonctionnalité devrait permettre de rendre encore plus fun les parties à plusieurs (surtout si le catalogue de jeux disponibles sur nos machines s'étoffent de titres récents et intéressants).