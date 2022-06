NBA All World : Niantic dévoile un nouveau jeu en AR sauce basket

le style de vie NBA rencontre le métayers du monde réel

nous enveloppons le monde qui vous entoure dans l'univers du basket-ball, ou, comme j'aime à le dire, nous transformons le monde réel en un parc à thème aux couleurs de la NBA. Désormais, les lieux et les objets du monde réel deviendront des entités d'un jeu vidéo, le dépanneur près de chez vous est devenu un endroit où acquérir de l'endurance pour votre joueur de la NBA, et le magasin d'articles de sport au coin de la rue devient l'endroit idéal pour acheter les dernières chaussures de marque pour personnaliser vos joueurs.

lançant une pokéball en forme de ballon de basket

Après l'énorme succès de Pokémon Go, suivi par Pikmin Bloom l'année dernière, puis par l'annonce de Peridot en mars dernier,, un titre reprenant les ficelles des jeux en réalité augmentée du studio mais dans l'univers de la NBA. Les créatures mignonnes et les fleurs laisseront donc la place au sport dans cette nouvelle mouture où. Tout un programme. Il sera possible d'affronter d'autres joueurs près de vous (les vainqueurs régneront sur le classement du quartier), de collectionner des joueurs réels enaffrontant leurs avatars, d'en apprendre plus sur certains joueurs en passant dans leur ville, ainsi que de personnaliser et améliorer vos joueurs.