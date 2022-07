Le Magic Leap 2 (3299$) pourrait-il se vendre encore moins bien que la première édition

Un premier modèle au succès limité

qui a déjà fait un maxi four

Pour rappel,. Puis, deux mois plus tard, la firme indiquait avoir réussi à lever 350 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et de partenaires historiques, ce qui permettait de freiner les licenciements, et d'embaucher Peggy Johnson en tant que remplaçante de Rony Abovitz, PDG et cofondateur de Magic Leap. Une nouvelle levée de fonds de 500 millions de dollars en octobre 2021 avait ensuite permis d'annoncé l'arrivé d'un second modèle pour l'année suivante et un changement de cap, la firme concentrant dorénavant ses efforts sur le marché des entreprises et des professionnels.Cette nouvelle mouture (plus compacte, 20% plus légère, et offriant un champ de vision élargit) était dans un premier temps uniquement disponible pour des clients triés sur le volet dans le cadre d'un programme d'accès anticipé.(soit 1 000 dollars d epluls que l'itération précédente). Pour la petite histoire, Rony Abovitz, ancien dirigeant et cofondateur de la firme, avait estimé pouvoir écouler 1 million d'unités de la première édition en un an, avant de revoir nettement ses ambitions à la baisse (100 000 unités), tout en étant loin du compte (moins de 6 000 casques auraient finalement trouvé preneur). Le pari de Magic Leap semble décidément compliqué, même si un virage bien négocié sur le marché professionnel tant que les mastodontes (Apple et Meta en tête, ou encore Microsoft déjà en place sur ce même marché avec l'HoloLens 2) n'arrivent pourrait peut-être lui éviter de devoir renaître à nouveau de ses cendres, ou de s'éteindre à tout jamais.