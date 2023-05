Découvrez Sutom, le jeu de mots qui challenge quotidiennement le vocabulaire de millions de français

Le principe du jeu Sutom

Un carré bleu 🟦 ? La lettre ne fait pas partie du mot !

🟦 ? La lettre ne fait pas partie du mot ! Un rond jaune 🟡 ? La lettre est mal placée !

🟡 ? La lettre est mal placée ! Un carré rouge 🟥 ? C'est gagné ! (enfin presque 🙂)

Entrainez-vous et challengez vos proches

Classique : pour vous entraîner à l’infini et vous aider à progresser

: pour vous entraîner à l’infini et vous aider à progresser Blind : trouvez le mot sans la première lettre pour encore plus de plaisir

: trouvez le mot sans la première lettre pour encore plus de plaisir Chrono : trouvez le plus de mots possibles dans un temps que vous choisissez

Le principe du jeu Sutom est simple :, identique à tous les joueurs. Vous devez alors deviner ce mot,Comment ça fonctionne ?Comme des millions de français,avec des mots plus ou moins difficiles chaque jour ! Challengez votre entourage, et qui sait, vous pourrez peut-être bientôt vous hisser parmi les meilleurs joueurs de l’app !Trop facile pour vous ? Pas d’inquiétude,: choisissez votre niveau de difficulté, essayez différents modes de jeu, entraînez-vous avec vos amis ou encore essayez de trouver leGrâce à l'application, vous pourrez jouer sur iPhone et sur iPad avec vos proches ! Une fois vos amis ajoutés, vous pourrez suivre leurset même apprendre de leursafin d’affiner les vôtres !Vous avez déjà trouvé le mot du jour ? Pas de panique, Sutom vous permet deet de suivre l’évolution de vos performances. Arriverez- vous à tous les deviner avec le moins d’essais possibles ?Envie d’encore plus de challenge ? Découvrez les autres modes de jeu de l’app :Sutom est une application, conçue pour les amoureux de notre langue ou tout simplement pour toutes celles et ceux qui souhaitent s'amuser avec un challenge quotidien. Mais attention, ce jeu est tellement addictif que vous risquez de ne plus pouvoir vous en passer !Envie de le relever le défi ?Rejoignez l’app pour découvrir des énigmes toujours plus stimulantes et devenez le maître des mots en jouant à Sutom !PS: Maintenant vous pouvez aussi proposermot du jour, directement sur sutom-app.fr