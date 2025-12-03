Anbernic RG 477V : la console rétro verticale la plus puissante du fabricant chinois

On en dit quoi ?



Force est de constater qu'Anbernic frappe un grand coup avec cette RG 477V. Le format vertical avec un écran 4:3 à 120 Hz répond parfaitement aux besoins du rétrogaming, et la puissance du Dimensity 8300 ouvre la porte à des émulateurs gourmands. Le prix devrait tourner autour de 225 dollars pour la version de base, soit moins que la RG 477M en métal facturée 250 dollars. Par contre, la coque en plastique plutôt qu'en aluminium explique cet écart. La date de sortie exacte n'a pas été communiquée, mais le lancement semble imminent. À quand une version avec écran OLED pour parfaire le tableau ?