Anbernic RG 477V : la console rétro verticale la plus puissante du fabricant chinois
Par Vincent Lautier - Publié le
Anbernic vient de dévoiler la RG 477V, une nouvelle console portable au format vertical équipée du puissant processeur Dimensity 8300. Avec son écran 4,7 pouces à 120 Hz et sa capacité à émuler jusqu'à la PS2, cette machine s'annonce comme une référence pour les amateurs de rétrogaming.
Anbernic officialise enfin sa RG 477V après plusieurs semaines de rumeurs. Cette console portable adopte un format vertical qui rappelle la Game Boy, mais avec des ambitions bien plus élevées. L'appareil arbore une façade entièrement en verre et des bordures particulièrement fines, ce qui le distingue de concurrents comme le Retroid Pocket Classic.
On retrouve deux sticks analogiques symétriques, un D-pad, quatre boutons de face et quatre gâchettes à l'arrière. Le design est proposé en deux coloris : noir et gris rétro.
Sous le capot, la RG 477V embarque le même processeur MediaTek Dimensity 8300 que la RG 477M, la version horizontale en métal. L'écran IPS de 4,7 pouces affiche une définition de 1280 x 960 pixels en format 4:3, idéal pour les jeux rétro, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Deux configurations sont prévues : 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, ou 12 Go avec 256 Go. La batterie de 5 300 mAh devrait assurer une autonomie confortable. Le tout tourne sous Android 14.
Avec le Dimensity 8300, la RG 477V peut émuler sans difficulté les consoles jusqu'à la PS2 avec upscaling de la résolution. Les tests réalisés sur la RG 477M avec la même puce montrent que la GameCube et la Dreamcast tournent parfaitement, et que l'émulation légère de la Switch reste envisageable. Le support des GPU Mali s'étant amélioré ces derniers mois, les performances devraient encore progresser via les mises à jour.
Force est de constater qu'Anbernic frappe un grand coup avec cette RG 477V. Le format vertical avec un écran 4:3 à 120 Hz répond parfaitement aux besoins du rétrogaming, et la puissance du Dimensity 8300 ouvre la porte à des émulateurs gourmands. Le prix devrait tourner autour de 225 dollars pour la version de base, soit moins que la RG 477M en métal facturée 250 dollars. Par contre, la coque en plastique plutôt qu'en aluminium explique cet écart. La date de sortie exacte n'a pas été communiquée, mais le lancement semble imminent. À quand une version avec écran OLED pour parfaire le tableau ?
