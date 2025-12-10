Les PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro en promo pour Noël : dès 349€ !
Publié le
La dernière version de la PlayStation 5, plus compacte et plus légère mais tout aussi puissante ainsi que la PlayStation 5 Pro et la PlayStation Portal sont actuellement en promotion pour les fêtes de fin d'année.
Bien que Sony annonce un format plus compact de plus de 30% (358 × 96 × 216 mm pour la version de base et 358 × 80 × 216 mm pour la Digital Edition) et un poids en baisse de 18 ou 24% selon la version (3,2 ou 2,6 kg), le constructeur ne souhaite pas affubler ses nouvelles PlayStation 5 du terme
Cela permettra de changer uniquement une partie, par exemple pour varier les couleurs (une fois que les modules officiels seront commercialisés), mais également d'ajouter un lecteur Blu-Ray HD optionnel au modèle Digital Edition (il faudra être connecté la première fois afin de l'activer).
Le support pour placer la console à la verticale a été repensé et prend désormais la forme plus élégante d'un cercle chromé, mais il faudra passer à la caisse et se délester de 29,99 euros supplémentaires pour en profiter (le support horizontal est livré dans la boite). Les deux versions proposent 2 ports USB-C en façade (1 port USB-C et 1 port USB-A auparavant). A 349 euros, la PlayStation 5 est à un bon prix et permet de profiter de son épais catalogue dans de bonnes conditions. Vous pouvez également opter pour la version Pro offrant de meilleures performances tout en profitant également d'une remise de 100 euros, ou pour la PlayStation Portal.
La PlayStation 5 à 349€ !
Slim. La firme a apporté quelques changements esthétiques, comme cette rayure oblique qui sépare en fait les coques latérales en 4 parties. Les parties hautes sont en plastique brillant, alors que les basses sont mates.
Un magnifique cadeau de Noël pour les joueurs
