Les PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro en promo pour Noël : dès 349€ !

La PlayStation 5 à 349€ !

Slim

Un magnifique cadeau de Noël pour les joueurs

Bien que Sony annonce(358 × 96 × 216 mm pour la version de base et 358 × 80 × 216 mm pour la Digital Edition) et un poids en baisse de 18 ou 24% selon la version (3,2 ou 2,6 kg), le constructeur ne souhaite pas affubler ses nouvelles PlayStation 5 du terme. La firme a apporté quelques changements esthétiques, comme. Les parties hautes sont en plastique brillant, alors que les basses sont mates.Cela permettra de changer uniquement une partie, par exemple pour varier les couleurs (une fois que les modules officiels seront commercialisés), mais également(il faudra être connecté la première fois afin de l'activer).Le support pour placer la console à la verticale a été repensé etpour en profiter (le support horizontal est livré dans la boite). Les deux versions proposent 2 ports USB-C en façade (1 port USB-C et 1 port USB-A auparavant). A 349 euros, la PlayStation 5 est à un bon prix et permet de profiter de son épais catalogue dans de bonnes conditions.