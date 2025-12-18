Genshin Impact : Les meilleurs personnages à invoquer en 2025
Article sponsorisé - Publié le
L'année 2025 touche bientôt à sa fin et de nombreux personnages ont été introduits dans Genshin Impact au fil des mois. Nous avons compilé un résumé des meilleurs personnages de cette année. Plongez-vous dedans pour voir si vos favoris ou les héros que vous utilisez depuis le plus longtemps figurent dans la sélection. Attention : ce classement est basé sur un mélange de puissance et des statistiques mondiales de vœux.
Pour rappel, Genshin Impact reste le titre de référence pour éprouver les capacités graphiques des puces Apple Silicon. Que ce soit sur un iPhone 16 ou un iPad Pro M4, le jeu offre une expérience fluide en 120 Hz, transformant vos appareils mobiles en véritables consoles de salon. Mais au-delà de la prouesse technique, l'optimisation de votre compte est cruciale. Voici ceux qui ont marqué l'année.
Mavuika, le premier personnage sorti en 2025, a démarré l'année en fanfare. Ses cheveux roux flamboyants brillent juste comme le soleil. Côté gameplay, ses dégâts explosifs et ses mécaniques inédites ont fait d'elle une DPS Pyro de rang S+, selon la tier list de LDShop. Mavuika n'est pas seulement la meilleure DPS Pyro principale du moment : elle domine aussi en tant que Sub-DPS Pyro la plus polyvalente de la méta actuelle.
Que ce soit en tant que DPS sur le terrain ultra-flexible, capable de basculer en dégâts hors-champ, ou en tant que DPS Pyro puissante adaptée à tous les terrains, elle incarne à la perfection le
Passons à Skirk. Franchement, son design est tout simplement époustouflant, l'un des plus réussis de l'histoire de Genshin Impact. Actuellement, elle trône en tant que meilleure DPS Cryo du jeu. Ses Constellations n'apportent que des bonus statistiques, sans verrouiller aucune de ses mécaniques principales, ce qui lui vaut le surnom de
Grâce à cela, elle occupe fièrement la place S+ dans la tier list des personnages de Genshin Impact. Pourtant, malgré son accessibilité pour les joueurs free-to-play dès la C0, cela n'a pas empêché les Voyageurs de se ruer sur sa bannière pour maximiser ses Constellations. En 2025, Skirk a enregistré le deuxième plus grand nombre de vœux, juste derrière Mavuika. Avec une seule apparition en bannière, elle a cumulé pas moins de 202 069 vœux. Sans aucun doute, elle est l'un des personnages les plus emblématiques de l'année.
Citlali est le personnage le plus populaire de tout Natlan. En tant que support bouclier de premier plan, elle s'intègre parfaitement dans les équipes des quatre DPS majeurs : Mavuika, Skirk, Neuvillette et Arlecchino. Spécialisée dans l'application hors-champ du Cryo et le soutien par bouclier, elle offre une réduction de résistance cruciale pour les équipes
Mais ce n'est pas tout : elle est aussi le seul personnage de Natlan capable de rejoindre l'équipe de Skirk, apportant un énorme bonus de puissance qui prouve à quel point elle est redoutable. Lors de sa première bannière, elle a déjà cumulé 148 036 vœux. Ajoutez à cela son retour du 31 juillet, où elle a dépassé Ineffa avec 68 793 vœux, et vous obtenez un total impressionnant de 216 829 vœux.
Arlecchino, bien qu'elle ne soit pas une nouveauté de 2025, a dominé les classements toute l'année grâce à son rapport qualité-prix exceptionnel et sa popularité inégalée. Pourquoi ? Tout d'abord, son ratio investissement/dégâts est tout simplement fou. Arlecchino n'a besoin ni de buffs ni de soutien : une fois qu'elle marque ses cibles et entre en état
Le meilleur dans tout ça ? Elle n'est pas difficile à jouer. Peu importe l'équipe que vous montez, elle vous mènera sans effort à un
Furina est une
Que ce soit dans une équipe classique axée sur les dégâts bruts (nécessitant une application Hydro), ou dans des compositions plus niche comme le Sélénofleurissement ou la Sélénocution, Furina s'intègre à la perfection. Même dans des équipes qui ne profitent pas de ses buffs, elle peut servir de boosteuse de maîtrise élémentaire et de Sub-DPS hors-champ à PV élevés. Remplacer votre support Hydro standard par Furina est presque toujours un upgrade immédiat. En résumé, Furina reste l'un des meilleurs
Avant sa sortie, la communauté était sceptique quant aux mécaniques de Flins, et beaucoup prédisaient qu'il serait décevant. Pourtant, aujourd'hui, tous ceux qui l'ont joué vous le diront : Flins a pris sa place en tant que meilleur DPS Électro de la méta actuelle. Basant ses dégâts sur la Sélénocution, Flins incarne parfaitement les performances élevées d'un personnage de la version 6.0. Il offre des dégâts bruts massifs et ne dépend pas de coéquipiers spécifiques, ce qui rend son style de jeu intuitif et accessible.
Cependant, atteindre son plein potentiel reste un défi pour l'instant. Tous les regards sont tournés vers Columbina, le nouveau personnage annoncé pour la version 6.3. Si les rumeurs sont vraies et qu'elle apporte un énorme bonus à tous les personnages basés sur les réactions lunaires, la puissance de Flins pourrait s'envoler encore plus haut. Il est déjà excellent, mais son apogée pourrait bien être juste au coin de la rue.
Dame bénie par le clair de lune et la forêt, Lauma est une lueur d'espoir née parmi les Descendants de givrelune. Elle est une figure respectée et sage au sein du groupe, et jouit d'une immense popularité auprès de la communauté. Selon Paimon, elle a littéralement explosé les records lors de sa première bannière le 11 septembre, avec un impressionnant total de 123 815 vœux. Croyez-le ou non, cela la place devant Flins en termes de volume total.
Pionnière de la version 6.0, Lauma a fait une entrée remarquée en introduisant la toute nouvelle mécanique du Sélénofleurissement. Bien qu'elle ne soit pas une DPS principale, son utilité de support d'élite en a déjà fait un personnage incontournable dont tout le monde parle. Ses nombreux talents offrent une variété de moyens pour booster les dégâts de toutes les réactions d'épanouissement. Tout comme pour Flins, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles son potentiel pourrait s'envoler une fois que Columbina arrivera.
Escoffier est un personnage que 90 % des joueurs ont d'abord complètement sous-estimé. Si les DPS principaux peuvent perdre de leur éclat avec les changements de méta, les supports de haut niveau, eux, restent intemporels. En tant que nouvelle étoile montante des supports Cryo en 2025, Escoffier a officiellement rejoint le rang T0.
Pourquoi est-elle si spéciale ? Son effet de réduction de résistance ne dépend pas du niveau de ses aptitudes, mais est un bonus passif lié à son ascension. Cela signifie qu'il suffit de la monter au niveau 60 pour débloquer une expérience de jeu d'élite. Beaucoup de Voyageurs la considèrent d'ailleurs comme le support dédié indispensable pour Skirk, ce qui explique pourquoi tant de joueurs ont invoqué sur sa bannière pour compléter leurs équipes haut de gamme. Sa performance lors de sa première bannière a été spectaculaire, avec un total de 121 147 vœux.
Pour conclure, Mavuika est incontestablement le personnage de l'année 2025. Elle n'a pas seulement participé à l'évolution de la méta, elle l'a redéfinie. Skirk a prouvé qu'un personnage
La vitrine technique de vos appareils Apple
Pour rappel, Genshin Impact reste le titre de référence pour éprouver les capacités graphiques des puces Apple Silicon. Que ce soit sur un iPhone 16 ou un iPad Pro M4, le jeu offre une expérience fluide en 120 Hz, transformant vos appareils mobiles en véritables consoles de salon. Mais au-delà de la prouesse technique, l'optimisation de votre compte est cruciale. Voici ceux qui ont marqué l'année.
#1 Mavuika
Mavuika, le premier personnage sorti en 2025, a démarré l'année en fanfare. Ses cheveux roux flamboyants brillent juste comme le soleil. Côté gameplay, ses dégâts explosifs et ses mécaniques inédites ont fait d'elle une DPS Pyro de rang S+, selon la tier list de LDShop. Mavuika n'est pas seulement la meilleure DPS Pyro principale du moment : elle domine aussi en tant que Sub-DPS Pyro la plus polyvalente de la méta actuelle.
Que ce soit en tant que DPS sur le terrain ultra-flexible, capable de basculer en dégâts hors-champ, ou en tant que DPS Pyro puissante adaptée à tous les terrains, elle incarne à la perfection le
Soleil sempiternelde Natlan. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : selon les statistiques mondiales de Paimon.moe, Mavuika a cartonné dès sa bannière de sortie le 2 janvier 2025. En ajoutant son rerun de juillet, les Voyageurs ont dépensé pas moins de 309 882 vœux pour elle. Un chiffre astronomique qui prouve que la communauté l'adore.
#2 Skirk
Passons à Skirk. Franchement, son design est tout simplement époustouflant, l'un des plus réussis de l'histoire de Genshin Impact. Actuellement, elle trône en tant que meilleure DPS Cryo du jeu. Ses Constellations n'apportent que des bonus statistiques, sans verrouiller aucune de ses mécaniques principales, ce qui lui vaut le surnom de
personnage complet dès C0parmi les joueurs. Une seule invocation suffit pour débloquer une expérience de jeu exceptionnelle.
Grâce à cela, elle occupe fièrement la place S+ dans la tier list des personnages de Genshin Impact. Pourtant, malgré son accessibilité pour les joueurs free-to-play dès la C0, cela n'a pas empêché les Voyageurs de se ruer sur sa bannière pour maximiser ses Constellations. En 2025, Skirk a enregistré le deuxième plus grand nombre de vœux, juste derrière Mavuika. Avec une seule apparition en bannière, elle a cumulé pas moins de 202 069 vœux. Sans aucun doute, elle est l'un des personnages les plus emblématiques de l'année.
#3 Citlali
Citlali est le personnage le plus populaire de tout Natlan. En tant que support bouclier de premier plan, elle s'intègre parfaitement dans les équipes des quatre DPS majeurs : Mavuika, Skirk, Neuvillette et Arlecchino. Spécialisée dans l'application hors-champ du Cryo et le soutien par bouclier, elle offre une réduction de résistance cruciale pour les équipes
Gel Hydroet
Fonte Pyro.
Mais ce n'est pas tout : elle est aussi le seul personnage de Natlan capable de rejoindre l'équipe de Skirk, apportant un énorme bonus de puissance qui prouve à quel point elle est redoutable. Lors de sa première bannière, elle a déjà cumulé 148 036 vœux. Ajoutez à cela son retour du 31 juillet, où elle a dépassé Ineffa avec 68 793 vœux, et vous obtenez un total impressionnant de 216 829 vœux.
#4 Arlecchino
Arlecchino, bien qu'elle ne soit pas une nouveauté de 2025, a dominé les classements toute l'année grâce à son rapport qualité-prix exceptionnel et sa popularité inégalée. Pourquoi ? Tout d'abord, son ratio investissement/dégâts est tout simplement fou. Arlecchino n'a besoin ni de buffs ni de soutien : une fois qu'elle marque ses cibles et entre en état
masque de la mort rouge, ses dégâts purs explosent littéralement les compteurs.
Le meilleur dans tout ça ? Elle n'est pas difficile à jouer. Peu importe l'équipe que vous montez, elle vous mènera sans effort à un
36 étoilesen Profondeurs Spiralées. Si vous cherchez une DPS principale de haut niveau sans avoir à y consacrer toutes vos ressources, Arlecchino est et restera la référence absolue.
#5 Furina
Furina est une
buffeusede dégâts universelle, dotée d'un mécanisme unique de drainage de PV qui n'a pas son pareil. Et ce n'est pas tout : elle offre aussi un avantage d'exploration inégalé, marcher sur l'eau comme si c'était sa scène privée. Beaucoup pensaient que son efficacité diminuerait après la sortie de la région de Nod-Krai, mais elle domine toujours la méta actuelle.
Que ce soit dans une équipe classique axée sur les dégâts bruts (nécessitant une application Hydro), ou dans des compositions plus niche comme le Sélénofleurissement ou la Sélénocution, Furina s'intègre à la perfection. Même dans des équipes qui ne profitent pas de ses buffs, elle peut servir de boosteuse de maîtrise élémentaire et de Sub-DPS hors-champ à PV élevés. Remplacer votre support Hydro standard par Furina est presque toujours un upgrade immédiat. En résumé, Furina reste l'un des meilleurs
must-pulldu jeu.
#6 Flins
Avant sa sortie, la communauté était sceptique quant aux mécaniques de Flins, et beaucoup prédisaient qu'il serait décevant. Pourtant, aujourd'hui, tous ceux qui l'ont joué vous le diront : Flins a pris sa place en tant que meilleur DPS Électro de la méta actuelle. Basant ses dégâts sur la Sélénocution, Flins incarne parfaitement les performances élevées d'un personnage de la version 6.0. Il offre des dégâts bruts massifs et ne dépend pas de coéquipiers spécifiques, ce qui rend son style de jeu intuitif et accessible.
Cependant, atteindre son plein potentiel reste un défi pour l'instant. Tous les regards sont tournés vers Columbina, le nouveau personnage annoncé pour la version 6.3. Si les rumeurs sont vraies et qu'elle apporte un énorme bonus à tous les personnages basés sur les réactions lunaires, la puissance de Flins pourrait s'envoler encore plus haut. Il est déjà excellent, mais son apogée pourrait bien être juste au coin de la rue.
#7 Lauma
Dame bénie par le clair de lune et la forêt, Lauma est une lueur d'espoir née parmi les Descendants de givrelune. Elle est une figure respectée et sage au sein du groupe, et jouit d'une immense popularité auprès de la communauté. Selon Paimon, elle a littéralement explosé les records lors de sa première bannière le 11 septembre, avec un impressionnant total de 123 815 vœux. Croyez-le ou non, cela la place devant Flins en termes de volume total.
Pionnière de la version 6.0, Lauma a fait une entrée remarquée en introduisant la toute nouvelle mécanique du Sélénofleurissement. Bien qu'elle ne soit pas une DPS principale, son utilité de support d'élite en a déjà fait un personnage incontournable dont tout le monde parle. Ses nombreux talents offrent une variété de moyens pour booster les dégâts de toutes les réactions d'épanouissement. Tout comme pour Flins, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles son potentiel pourrait s'envoler une fois que Columbina arrivera.
#8 Escoffier
Escoffier est un personnage que 90 % des joueurs ont d'abord complètement sous-estimé. Si les DPS principaux peuvent perdre de leur éclat avec les changements de méta, les supports de haut niveau, eux, restent intemporels. En tant que nouvelle étoile montante des supports Cryo en 2025, Escoffier a officiellement rejoint le rang T0.
Pourquoi est-elle si spéciale ? Son effet de réduction de résistance ne dépend pas du niveau de ses aptitudes, mais est un bonus passif lié à son ascension. Cela signifie qu'il suffit de la monter au niveau 60 pour débloquer une expérience de jeu d'élite. Beaucoup de Voyageurs la considèrent d'ailleurs comme le support dédié indispensable pour Skirk, ce qui explique pourquoi tant de joueurs ont invoqué sur sa bannière pour compléter leurs équipes haut de gamme. Sa performance lors de sa première bannière a été spectaculaire, avec un total de 121 147 vœux.
Conclusion
Pour conclure, Mavuika est incontestablement le personnage de l'année 2025. Elle n'a pas seulement participé à l'évolution de la méta, elle l'a redéfinie. Skirk a prouvé qu'un personnage
complet dès C0pouvait toujours battre des records, tandis que Citlali et Escoffier sont devenues les piliers indispensables des équipes haut de gamme. Enfin, l'ère 6.0, avec Lauma et Flins, trace déjà la voie de l'avenir des réactions lunaires. La stratégie est claire : investissez dans la polyvalence ou pariez sur l'avenir, mais gardez toujours quelques primo-gemmes de côté pour les surprises que nous réserve HoYoverse.