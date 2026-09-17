Le studio de Professeur Layton s'excuse pour ses retouches par IA

Une présentation contestée

plus spectaculaire

Les artistes toujours présents

Deux ans au lieu de cinq

période d'essais

On en dit quoi ?



Automatiser une tâche pénible peut être utile aux artistes, et personne ne gagne à leur imposer du travail inutile. On attend quand même d'une bande-annonce qu'elle permette de juger ce qu'on pourra jouer. Embellir la présentation au point de faire douter du jeu est un choix de communication délicat. Et surtout, si les gens ont vu que c'était de l'IA, c'est qu'elle était mal utilisée.

La présentation LEVEL5 VISION 2026 II, diffusée il y a quelques jours, devait donner des nouvelles des prochains jeux du studio. Une partie des discussions s'est pourtant concentrée sur les images elles-mêmes, avecet des inquiétudes concernant les décors ou l'apparence des personnages. Pour les amateurs de Professeur Layton, dont l'identité visuelle compte autant que les énigmes, ce n'est évidemment pas un détail.Akihiro Hino a répondu deux jours plus tard. Le président confirme une utilisation expérimentale des dernières techniques d'IA pour rendre l'événementet présente ses excuses. Son message porte en fait surtout sur: il ne permet pas de conclure que tous les éléments visibles seront intégrés tels quels dans les jeux commercialisés.Hino assure que les scénarios, les dessins des personnages et les bases des univers sont. Il décrit l'IA comme un moyen d'accélérer la transformation de ce travail en éléments utilisables dans un jeu, avec l'exemple du passage d'un dessin original à un modèle composé de polygones en trois dimensions.On parle donc ici d'outils de production, avec une distinction entre l'idée d'un artiste et les opérations nécessaires pour l'intégrer au jeu. Mais cette explication ne dit pas exactementà chaque séquence de la présentation. Les joueurs disposent donc d'une déclaration générale sur les méthodes du studio, sans détail permettant de comparer chaque image promotionnelle au résultat final sur console.Le studio affiche un objectif ambitieux : ramener le développement de ses gros projets d'environ. Hino présente cette démarche comme une, pendant laquelle le temps gagné doit permettre aux équipes de se consacrer davantage au travail créatif. Il s'agit d'un objectif, pas d'une réduction déjà démontrée sur l'ensemble de ses productions.Ces excuses n'annoncent donc. Level-5 défend son utilisation, alors qu'une partie du public demande surtout que les vidéos donnent une idée fidèle des jeux attendus.