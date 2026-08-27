Zuckerberg voulait remplacer des milliers d'employés par l'IA, sauf que...

On en dit quoi ?



C'est étonnant de voir un des champions autoproclamé de l'IA se casser les dents en essayant de l'appliquer à sa propre maison. Ça remet un peu les pieds sur terre après des mois de grands discours patronaux sur le remplacement massif des humains par des machines. L'IA fait des choses impressionnantes, mais gérer une entreprise à la place des salariés, on en est visiblement encore très loin.