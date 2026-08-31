Pourquoi OpenAI achète des dizaines de milliers de Mac mini pour entraîner ses IA ?

DES MAC LANCÉS PLUS TÔT QUE PRÉVU

Business at the Park

LE MAC MINI, CETTE NOUVELLE COQUELUCHE D'OPENAI?

COMMENT ? APPLE AURAIT ÉTÉ PRISE DE COURT !

QU’EN PENSER ?



Le succès des Mac mini et Mac Studio auprès des entreprises spécialisées dans l’IA n’est plus seulement une curiosité technique. Il commence à avoir des conséquences très concrètes sur leur disponibilité. Les configurations dotées de beaucoup de mémoire seraient particulièrement recherchées, au point que les délais de livraison de certains Mac Studio personnalisés seraient passés des deux semaines habituelles à près de deux mois. Une situation encore aggravée par la pénurie mondiale de mémoire, qui fait déjà grimper le prix des composants dans toute l’industrie.



Apple semble d’ailleurs avoir été prise de court par l’ampleur de cette nouvelle demande. Le lancement inhabituellement précoce des nouveaux Mac mini et Mac Studio, dès la fin août alors que leurs renouvellements interviennent généralement plus tard à l’automne, en serait l’une des conséquences. Longtemps présenté comme le petit Mac accessible de la gamme, le Mac mini est donc en train de trouver une seconde vie assez inattendue : devenir, par milliers, l’une des petites briques de calcul utilisées pour entraîner les agents IA de demain.

Le calendrier avait de quoi surprendre., avec des annonces qui interviennent plutôt en octobre ou novembre. Jamais elle n'avait grillé la priorité à l'iPhone avant cette année. Selon, qui les utilisent de plus en plus pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle.Ce phénomène expliquerait également pourquoi Apple a particulièrement insisté sur la possibilité de relier plusieurs Mac Studio entre eux afin de constituer un système capable de faire tourner de très grands modèles d’IA. La fonction est évidemment beaucoup. Apple avait organisé à Apple Park un événement baptisé, réunissant notamment des responsables de Ford, Disney et Anthropic.. Son format compact et la puissance des puces Apple Silicon permettent en effet d’installer plusieurs machines dans relativement peu d’espace et de faire tourner des modèles directement en local. D'autant que les professionnels peuvent ainsi conserver leurs données dans leur propre infrastructure.Cette nouvelle popularité du Mac mini auprès des spécialistes de l’IA ne serait d’ailleurs pas anecdotique.. Anthropic aurait fait un choix similaire, mais endes Mac mini à travers l’infrastructure d’Amazon Web Services (AWS).Il ne s’agit évidemment pas de remplacer les immenses centres de données équipés de GPU Nvidia utilisés pour entraîner les grands modèles., notamment l’apprentissage par renforcement et le développement d’agents IA capables d’utiliser eux-mêmes un ordinateur et ses logiciels. Dans ce type d’apprentissage, l’IA effectue une action, en observe le résultat puis adapte progressivement son comportement.Et les puces Apple ont quelques arguments intéressants pour ce type d’usage. Leur architecture permet au CPU, au GPU et au Neural Engine d’accéder au même espace mémoire, limitant les transferts de données et facilitant l’exécution locale de certains modèles volumineux.. Et cette demande professionnelle commencerait à peser sur les ventes : selon les éléments rapportés, le chiffre d’affaires Mac aurait progressé de près de 29 % sur un an lors du dernier trimestre, pour atteindre 10,3 milliards de dollars, tandis que certaines configurations haut de gamme resteraient difficiles à obtenir en pleine pénurie de mémoire.. The Information affirme qu'elle ne disposait pas d’une équipe d’ingénieurs spécifiquement consacrée aux clients professionnels, ni d’effectifs dédiés aux relations avec les développeurs dans ce domaine.Plus surprenant encore,. Certaines sociétés auraient même demandé à pouvoir acheter un accès à l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple. La firme aurait refusé ces demandes et préfère, pour le moment, s’appuyer sur des partenaires comme WebAI ou Mount Thor, qui développent des outils et des environnements d’exécution IA utilisant le matériel Apple.