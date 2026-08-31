Pourquoi OpenAI achète des dizaines de milliers de Mac mini pour entraîner ses IA ?
Par Laurence - Publié le
En cette fin août, à quelques jours seulement de la présentation des nouveaux iPhone, Apple a fait fi de toute tradition pour lancer des machines équipées d'une puce M6 / M5 ultra ! Apparemment, l'IA en serait responsable. Les entreprises et les développeurs seraient de plus en plus nombreux à utiliser les Mac de bureau pour faire tourner localement des modèles d’intelligence artificielle. La demande est suffisamment forte pour avoir surpris Apple.
Le calendrier avait de quoi surprendre. Apple renouvelle généralement ses Mac à l’automne, avec des annonces qui interviennent plutôt en octobre ou novembre. Jamais elle n'avait grillé la priorité à l'iPhone avant cette année. Selon The Information, ce changement de calendrier serait directement lié à l’explosion de la demande pour ces machines auprès des entreprises, qui les utilisent de plus en plus pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle.
Ce phénomène expliquerait également pourquoi Apple a particulièrement insisté sur la possibilité de relier plusieurs Mac Studio entre eux afin de constituer un système capable de faire tourner de très grands modèles d’IA. La fonction est évidemment beaucoup plus intéressante pour un laboratoire, une entreprise ou des développeurs que pour le particulier installé devant son Mac.
Les premiers signes de ce repositionnement étaient déjà apparus en juin. Apple avait organisé à Apple Park un événement baptisé
Cette nouvelle popularité du Mac mini auprès des spécialistes de l’IA ne serait d’ailleurs pas anecdotique. Ainsi, OpenAI aurait acheté plusieurs dizaines de milliers de Mac mini et de Mac Studio, et prévoirait d’en acquérir davantage. Anthropic aurait fait un choix similaire, mais en louant des Mac mini à travers l’infrastructure d’Amazon Web Services (AWS).
Il ne s’agit évidemment pas de remplacer les immenses centres de données équipés de GPU Nvidia utilisés pour entraîner les grands modèles. OpenAI utiliserait plutôt les Mac pour des tâches d’entraînement très spécifiques, notamment l’apprentissage par renforcement et le développement d’agents IA capables d’utiliser eux-mêmes un ordinateur et ses logiciels. Dans ce type d’apprentissage, l’IA effectue une action, en observe le résultat puis adapte progressivement son comportement.
Et les puces Apple ont quelques arguments intéressants pour ce type d’usage. Leur architecture permet au CPU, au GPU et au Neural Engine d’accéder au même espace mémoire, limitant les transferts de données et facilitant l’exécution locale de certains modèles volumineux. Sans parler de leur consommation relativement contenue et surtout du petit format du Mac mini, et il devient possible d’en concentrer un très grand nombre dans relativement peu d’espace.
Le plus ironique est finalement de voir OpenAI acheter des Mac mini par dizaines de milliers pour entraîner les agents IA qui pourraient demain concurrencer directement Apple. Et cette demande professionnelle commencerait à peser sur les ventes : selon les éléments rapportés, le chiffre d’affaires Mac aurait progressé de près de 29 % sur un an lors du dernier trimestre, pour atteindre 10,3 milliards de dollars, tandis que certaines configurations haut de gamme resteraient difficiles à obtenir en pleine pénurie de mémoire.
Apparemment Apple n’aurait pas véritablement anticipé cet engouement. The Information affirme qu'elle ne disposait pas d’une équipe d’ingénieurs spécifiquement consacrée aux clients professionnels, ni d’effectifs dédiés aux relations avec les développeurs dans ce domaine.
Plus surprenant encore, Cupertino n’aurait pas réellement défini de stratégie IA destinée aux entreprises. Certaines sociétés auraient même demandé à pouvoir acheter un accès à l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple. La firme aurait refusé ces demandes et préfère, pour le moment, s’appuyer sur des partenaires comme WebAI ou Mount Thor, qui développent des outils et des environnements d’exécution IA utilisant le matériel Apple.
Le succès des Mac mini et Mac Studio auprès des entreprises spécialisées dans l’IA n’est plus seulement une curiosité technique. Il commence à avoir des conséquences très concrètes sur leur disponibilité. Les configurations dotées de beaucoup de mémoire seraient particulièrement recherchées, au point que les délais de livraison de certains Mac Studio personnalisés seraient passés des deux semaines habituelles à près de deux mois. Une situation encore aggravée par la pénurie mondiale de mémoire, qui fait déjà grimper le prix des composants dans toute l’industrie.
Apple semble d’ailleurs avoir été prise de court par l’ampleur de cette nouvelle demande. Le lancement inhabituellement précoce des nouveaux Mac mini et Mac Studio, dès la fin août alors que leurs renouvellements interviennent généralement plus tard à l’automne, en serait l’une des conséquences. Longtemps présenté comme le petit Mac accessible de la gamme, le Mac mini est donc en train de trouver une seconde vie assez inattendue : devenir, par milliers, l’une des petites briques de calcul utilisées pour entraîner les agents IA de demain.
DES MAC LANCÉS PLUS TÔT QUE PRÉVU
Le calendrier avait de quoi surprendre. Apple renouvelle généralement ses Mac à l’automne, avec des annonces qui interviennent plutôt en octobre ou novembre. Jamais elle n'avait grillé la priorité à l'iPhone avant cette année. Selon The Information, ce changement de calendrier serait directement lié à l’explosion de la demande pour ces machines auprès des entreprises, qui les utilisent de plus en plus pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle.
Ce phénomène expliquerait également pourquoi Apple a particulièrement insisté sur la possibilité de relier plusieurs Mac Studio entre eux afin de constituer un système capable de faire tourner de très grands modèles d’IA. La fonction est évidemment beaucoup plus intéressante pour un laboratoire, une entreprise ou des développeurs que pour le particulier installé devant son Mac.
Les premiers signes de ce repositionnement étaient déjà apparus en juin. Apple avait organisé à Apple Park un événement baptisé
Business at the Park, réunissant notamment des responsables de Ford, Disney et Anthropic. Et la vedette n’était apparemment pas le MacBook Pro, mais bien le Mac mini. Son format compact et la puissance des puces Apple Silicon permettent en effet d’installer plusieurs machines dans relativement peu d’espace et de faire tourner des modèles directement en local. D'autant que les professionnels peuvent ainsi conserver leurs données dans leur propre infrastructure.
LE MAC MINI, CETTE NOUVELLE COQUELUCHE D'OPENAI?
Cette nouvelle popularité du Mac mini auprès des spécialistes de l’IA ne serait d’ailleurs pas anecdotique. Ainsi, OpenAI aurait acheté plusieurs dizaines de milliers de Mac mini et de Mac Studio, et prévoirait d’en acquérir davantage. Anthropic aurait fait un choix similaire, mais en louant des Mac mini à travers l’infrastructure d’Amazon Web Services (AWS).
Il ne s’agit évidemment pas de remplacer les immenses centres de données équipés de GPU Nvidia utilisés pour entraîner les grands modèles. OpenAI utiliserait plutôt les Mac pour des tâches d’entraînement très spécifiques, notamment l’apprentissage par renforcement et le développement d’agents IA capables d’utiliser eux-mêmes un ordinateur et ses logiciels. Dans ce type d’apprentissage, l’IA effectue une action, en observe le résultat puis adapte progressivement son comportement.
Et les puces Apple ont quelques arguments intéressants pour ce type d’usage. Leur architecture permet au CPU, au GPU et au Neural Engine d’accéder au même espace mémoire, limitant les transferts de données et facilitant l’exécution locale de certains modèles volumineux. Sans parler de leur consommation relativement contenue et surtout du petit format du Mac mini, et il devient possible d’en concentrer un très grand nombre dans relativement peu d’espace.
Le plus ironique est finalement de voir OpenAI acheter des Mac mini par dizaines de milliers pour entraîner les agents IA qui pourraient demain concurrencer directement Apple. Et cette demande professionnelle commencerait à peser sur les ventes : selon les éléments rapportés, le chiffre d’affaires Mac aurait progressé de près de 29 % sur un an lors du dernier trimestre, pour atteindre 10,3 milliards de dollars, tandis que certaines configurations haut de gamme resteraient difficiles à obtenir en pleine pénurie de mémoire.
COMMENT ? APPLE AURAIT ÉTÉ PRISE DE COURT !
Apparemment Apple n’aurait pas véritablement anticipé cet engouement. The Information affirme qu'elle ne disposait pas d’une équipe d’ingénieurs spécifiquement consacrée aux clients professionnels, ni d’effectifs dédiés aux relations avec les développeurs dans ce domaine.
Plus surprenant encore, Cupertino n’aurait pas réellement défini de stratégie IA destinée aux entreprises. Certaines sociétés auraient même demandé à pouvoir acheter un accès à l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple. La firme aurait refusé ces demandes et préfère, pour le moment, s’appuyer sur des partenaires comme WebAI ou Mount Thor, qui développent des outils et des environnements d’exécution IA utilisant le matériel Apple.
QU’EN PENSER ?
Le succès des Mac mini et Mac Studio auprès des entreprises spécialisées dans l’IA n’est plus seulement une curiosité technique. Il commence à avoir des conséquences très concrètes sur leur disponibilité. Les configurations dotées de beaucoup de mémoire seraient particulièrement recherchées, au point que les délais de livraison de certains Mac Studio personnalisés seraient passés des deux semaines habituelles à près de deux mois. Une situation encore aggravée par la pénurie mondiale de mémoire, qui fait déjà grimper le prix des composants dans toute l’industrie.
Apple semble d’ailleurs avoir été prise de court par l’ampleur de cette nouvelle demande. Le lancement inhabituellement précoce des nouveaux Mac mini et Mac Studio, dès la fin août alors que leurs renouvellements interviennent généralement plus tard à l’automne, en serait l’une des conséquences. Longtemps présenté comme le petit Mac accessible de la gamme, le Mac mini est donc en train de trouver une seconde vie assez inattendue : devenir, par milliers, l’une des petites briques de calcul utilisées pour entraîner les agents IA de demain.