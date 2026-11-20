La manette PS5 en promo à -20% pour le Black Friday : balles neuves pour GTA VI !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
La manette DualSense de la PlayStation 5 est très satisfaisante mais loin d'être donnée, ce qui rend cette promotion du Black Firday d'autant plus intéressante .
Pour rappel, la manette de la PlayStation 5 est désormais gérées par l'ensemble des appareils de Cupertino (depuis iOS/iPadOS/tvOS 14.5 et macOS 11.3), et les gâchettes adaptatives sont également prises en charge depuis iOS 15.4. L'appairage de la DualSense est très simple, Pour cela, il faudra maintenir la touche PS et le bouton partage sur la manette Sony jusqu'à ce que le contrôleur clignote en bleu, puis se rendre dans l'onglet Bluetooth des
La manette est également prise en charge par la dernière version de l'application PS Remote Play afin de profiter des gâchettes adaptatives sur les titres PlayStation 5 compatibles sur iOS et iPadOS. Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les
Manette Sony DualSense PS5 à 59,99€
Pour rappel, la manette de la PlayStation 5 est désormais gérées par l'ensemble des appareils de Cupertino (depuis iOS/iPadOS/tvOS 14.5 et macOS 11.3), et les gâchettes adaptatives sont également prises en charge depuis iOS 15.4. L'appairage de la DualSense est très simple, Pour cela, il faudra maintenir la touche PS et le bouton partage sur la manette Sony jusqu'à ce que le contrôleur clignote en bleu, puis se rendre dans l'onglet Bluetooth des
Réglagesd'iOS/iPadOS/tvOS et des
Préférences Systèmede macOS pour voir apparaître la manette
DualSense Wireless Controller. Une fois appairée, la manette sera utilisable avec l'ensemble des jeux gérant la fonction, dont les nombreux titres d'Apple Arcade.
Compatible iPhone, iPad, Mac et Apple TV
La manette est également prise en charge par la dernière version de l'application PS Remote Play afin de profiter des gâchettes adaptatives sur les titres PlayStation 5 compatibles sur iOS et iPadOS. Il sera envisageable de personnaliser les touches en se rendant dans les
Réglages, puis
Général, et dans l'onglet
Manette de jeu. De plus, appuyer deux fois sur le bouton partage de la manette lancera l'enregistrement en vidéo de ce qu'il se passe à l'écran.