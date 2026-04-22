Anker lance sa propre puce IA pour ses accessoires connectés !

Qu’en penser ?



Avec Thus, Anker ne se contente plus de fabriquer des accessoires : la marque s’attaque désormais au cœur technologique de ses produits. En intégrant l’IA directement dans ses appareils, elle anticipe une évolution majeure de l’électronique grand public, où chaque objet devient capable de comprendre et d’interagir avec son environnement. Cette petite puce devrait apporter un changement profond dans la manière dont nos appareils du quotidien fonctionnent.