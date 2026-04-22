Anker lance sa propre puce IA pour ses accessoires connectés !
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle ne sera bientôt plus réservée aux smartphones et au cloud. Le célèbre fabriquant Anker annonce le développement de sa propre puce baptisée Thus, conçue pour intégrer de l’IA directement dans ses accessoires du quotidien.
Avec Thus, Anker veut démocratiser l’IA locale dans des produits compacts comme les écouteurs, les batteries ou encore les objets connectés. La particularité de cette puce repose sur une approche dite
Contrairement aux architectures classiques, où les données doivent constamment circuler entre mémoire et processeur, Thus traite directement les informations là où elles sont stockées. Les avantages sont connus : une plus faible consommation d’énergie, une plus grande rapidité et surtout une intégration possible dans des appareils très petits.
C’est dans les futurs écouteurs de la gamme Soundcore que la puce fera ses débuts. Le choix est évidemment stratégique puisque les écouteurs sont parmi les appareils les plus contraints en termes de taille, d’autonomie et de puissance.
Jusqu’ici, ces produits embarquaient des réseaux neuronaux très limités, capables de traiter quelques centaines de milliers de paramètres. Avec Thus, Anker promet de passer à plusieurs millions de paramètres, ouvrant la voie à des traitements bien plus avancés.
L’un des premiers usages concrets concerne la réduction de bruit lors des appels. Aujourd’hui, les systèmes embarqués peinent encore à isoler parfaitement la voix dans des environnements très bruyants, ce qui peut entraîner des artefacts ou une compression excessive.
Avec une puissance de calcul accrue, la nouvelle puce pourrait permettre une analyse beaucoup plus fine de l’environnement sonore, et donc une meilleure séparation entre la voix et le bruit ambiant.
Au-delà des écouteurs, Anker voit plus loin. L’objectif est d’intégrer cette technologie dans l’ensemble de son écosystème : accessoires mobiles, objets connectés, voire équipements domestiques.
Cette stratégie s’inscrit dans une tendance de fond du secteur : déplacer l’intelligence directement dans les appareils, plutôt que de dépendre du cloud. Une approche qui présente plusieurs avantages, notamment en termes de latence, de confidentialité et d’autonomie.
Avec Thus, Anker ne se contente plus de fabriquer des accessoires : la marque s’attaque désormais au cœur technologique de ses produits. En intégrant l’IA directement dans ses appareils, elle anticipe une évolution majeure de l’électronique grand public, où chaque objet devient capable de comprendre et d’interagir avec son environnement. Cette petite puce devrait apporter un changement profond dans la manière dont nos appareils du quotidien fonctionnent.
Une puce IA pensée pour les petits appareils
Avec Thus, Anker veut démocratiser l’IA locale dans des produits compacts comme les écouteurs, les batteries ou encore les objets connectés. La particularité de cette puce repose sur une approche dite
compute-in-memory, qui combine stockage et calcul au même endroit.
Contrairement aux architectures classiques, où les données doivent constamment circuler entre mémoire et processeur, Thus traite directement les informations là où elles sont stockées. Les avantages sont connus : une plus faible consommation d’énergie, une plus grande rapidité et surtout une intégration possible dans des appareils très petits.
Une révolution pour les écouteurs sans fil
C’est dans les futurs écouteurs de la gamme Soundcore que la puce fera ses débuts. Le choix est évidemment stratégique puisque les écouteurs sont parmi les appareils les plus contraints en termes de taille, d’autonomie et de puissance.
Jusqu’ici, ces produits embarquaient des réseaux neuronaux très limités, capables de traiter quelques centaines de milliers de paramètres. Avec Thus, Anker promet de passer à plusieurs millions de paramètres, ouvrant la voie à des traitements bien plus avancés.
Vers une réduction de bruit plus intelligente
L’un des premiers usages concrets concerne la réduction de bruit lors des appels. Aujourd’hui, les systèmes embarqués peinent encore à isoler parfaitement la voix dans des environnements très bruyants, ce qui peut entraîner des artefacts ou une compression excessive.
Avec une puissance de calcul accrue, la nouvelle puce pourrait permettre une analyse beaucoup plus fine de l’environnement sonore, et donc une meilleure séparation entre la voix et le bruit ambiant.
L’IA directement dans les objets du quotidien
Au-delà des écouteurs, Anker voit plus loin. L’objectif est d’intégrer cette technologie dans l’ensemble de son écosystème : accessoires mobiles, objets connectés, voire équipements domestiques.
Cette stratégie s’inscrit dans une tendance de fond du secteur : déplacer l’intelligence directement dans les appareils, plutôt que de dépendre du cloud. Une approche qui présente plusieurs avantages, notamment en termes de latence, de confidentialité et d’autonomie.
Qu’en penser ?
Avec Thus, Anker ne se contente plus de fabriquer des accessoires : la marque s’attaque désormais au cœur technologique de ses produits. En intégrant l’IA directement dans ses appareils, elle anticipe une évolution majeure de l’électronique grand public, où chaque objet devient capable de comprendre et d’interagir avec son environnement. Cette petite puce devrait apporter un changement profond dans la manière dont nos appareils du quotidien fonctionnent.