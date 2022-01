AeroCaster VRC-01 : une table de mixage vidéo sans fil (via les iPhone) chez Roland #CES2022

Répondant au doux nom d'AeroCaster VRC-01, l'appareil rejoint la gamme de table mixage audio/vidéo/mélangeur vidéo du constructeur. Ce nouveau modèle se distingue(il sera également possible de diffuser ce qu'il se passe sur l'écran d'un ordinateur via un logiciel dédié). L'interface reprend une grande partie des fonctionnalités de l'application AeroCaster Switcher du constructeur, mais permet de disposer d'une interface physique facilitant d'autant certaines manipulations.L'appareil dispose de sorties stéréo en RCA pour le monitoring, de deux ports USB-C (pour l' iPad et pour l'alimentation), de 4 faders, de deux entrées combo XLR/Jack et de deux préamplificateurs afin d'utiliser des microphones pour la prise de son et d'effectuer un mixage sur l'interface. L'AeroCaster VRC-01 permettra ainsi de gérer un flux multi-caméras en temps réel et d'ajouter quelques effets audio (compression , réverbération, limiteur), ce qui en fera un appareil intéressant pour muscler une configuration et proposer des contenus au rendu plus élaboré sur Twitch ou YouTube.