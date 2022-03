L'iPad Air 5 se rapproche de l'iPad Pro avec une puce M1 : disponible le 18 mars à 699€

Cupertino reprend le châssis (revu lors de la dernière génération et se rapprochant de l'iPad Pro),avec une partie CPU 60% plus rapide que la génération précédente, et un GPU deux fois plus rapide. L'iPad Air 5 propose toujours Touch ID, et embarque la 5G (sans les ondes millimétriques), le Wi-Fi 6, un capteur 12 MP ultra grand angle en façade avec la fonctionnalité cadre centré.L'iPad Air 5 laisse le Thunderbolt, et le Pro Motion à l'iPad Pro mais dispose cette année d'un port USB-C deux fois plus rapide. L'ipad Air 5 sera disponible, 64 et 256 Go (malheureusement pas d'entre-deux) à un tarif inchangé de 699 euros par la version WiFi et 869 euros pour la version WiFi Cellular.