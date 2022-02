2022 serait l'année du Mac : iMac Pro, Mac mini M1 haut de gamme, MacBook Air/Pro M2...

prédire l'avenir

Il revient ainsi sur un possiblele mardi 8 mars, au cours duquel seraient présentés l' iPhone SE de 3e génération et un nouvel iPad Air , tout deux dotés de la 5G et d'une puce A15.Depuis plusieurs semaines, le journaliste de Bloomberg évoque! Ainsi Cupertino attaquerait dès le printemps,. Au menu, la firme pourrait sortir un Mac mini haut de gamme bénéficiant d'une puce M1 Pro / M1 Max.Pour la fin de l'année, elle aurait également dans les tuyaux, un MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme. Pour être compétitif, ce dernier perdrait sa Touch Bar au passage, et ne bénéficierait pas du ProMotion. A cela s'ajouteraient un iMac 24 pouces et un Mac mini d'entrée de gamme.Dans les autres réflexions du moment,. Apple aurait en en effet, sans pour autant concrétiser cette fonction. Cette dernière pourrait toutefois équiper le prochain iMac Pro (M1 Pro/ Max). En effet, pour des raisons techniques,