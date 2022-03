L'USB-C des iPad Air 4/mini 6 n'est pas assez rapide pour le Studio Display

En bon compagnon des machines Apple, le Studio Display est compatible avec une bonne partie du catalogue de Cupertino, y compris avec des ordinateurs portables sortis en 2016 (MacBook Pro 13 et 15 pouces),, alors qu'ils disposent d'un pratique port USB-C. Il y a toutefois une explication assez simple à cela. Ces deux modèles d'iPad sont équipés de ports USB-C 3.1 Gen1 avec un débit maximum de 5 Gb/s, et la possibilité d'alimenter un moniteur externe en 4K à 30 Hz. Apple a d'ailleurs précisé lors de la keynote d'hier que la bande passante du port USB-C de l' iPad Air 5 avait doublé, avec certainement de l'USB-C 3.1 Gen2 à 10 gb/s (avec un débit suffisant pour de la 5K), tout comme les iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces Gen3 et plus récents, ce qui explique la validation de ces modèles par Apple sur le Studio Display (les autres doivent toutefois pouvoir afficher en 4K à 30 Hz sur ce moniteur).