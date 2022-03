L'iPad Air 5 est disponible chez les revendeurs à partir de 699€

On débriefe la keynote !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Avec cette cinquième itération, Cupertino reprend le châssis (revu lors de la dernière génération et se rapprochant de l'iPad Pro), et oavec une partie CPU 60% plus rapide que la génération précédente, et un GPU deux fois plus rapide. L'iPad Air 5 propose toujours Touch ID, et embarque la 5G (sans les ondes millimétriques), le Wi-Fi 6, un capteur 12 MP ultra grand angle en façade avec la fonctionnalité cadre centré.L'iPad Air 5 laisse le Thunderbolt, et le Pro Motion à l'iPad Pro mais dispose cette année d'un port USB-C deux fois plus rapide. L'ipad Air 5 sera disponible, 64 et 256 Go (malheureusement pas d'entre-deux) à un tarif inchangé de 699 euros par la version WiFi et 869 euros pour la version WiFi Cellular.Vous pouvez également retrouver notre article listant les différences afin de faire le bon choix ici