L'iPad Air 5 peut vous rendre populaire (selon Apple)

Votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur,

Your next computer is not a computer

Retrouvez notre déballage en vidéo de l'iPad Air 5

Le vidéo intitulée Election d'une durée d'un peu plus d'une minute(épaulé par un Magic Keyboard et un Apple Pencil 2 , ces étudiants ont bien travaillé pendant les vacances...). La vidéo fait partie de la campagnedont le slogan (en VO,) s'affiche au moment de dévoiler l'élève élu.Pour rappel, avec l'i Pad Air 5 (revu lors de la dernière génération et se rapprochant de l'iPad Pro), eavec une partie CPU 60% plus rapide que la génération précédente, et un GPU deux fois plus performant. L'iPad Air 5 propose toujours Touch ID, et embarque la 5G (sans les ondes millimétriques), le Wi-Fi 6, et un capteur 12 MP ultra grand angle en façade avec la fonctionnalité cadre centré.mais dispose cette année d'un port USB-C 10 Gb/s, deux fois plus rapide que le modèle précédent. Côté capacité, la nouvelle venue se décline en 64 et 256 Go (il n'y a malheureusement pas d'entre-deux).