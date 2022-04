Digitrame, une app 100% française pour la gestion commerciale des PME (spécial iPad)

, l'occasion de revenir sur cette application mobile made in France, dédiée à la gestion commerciale sur iPad Cette dernière mouture permet désormais de travailler en synchronisation sur l'ensemble de ses appareils ( iPad Mac ou iPhone ). Au menu, on trouve, comme un capteur photo, l'OCR, un moteur PDF, un GPS (pour planifier ses rdv clients), un générateur et scan de QR Code, une reconnaissance vocale.En définitive,comme le suivi en temps réel de votre activité,avec différents taux de TVA ou la prise en charge de la signature électronique (chez le client),(avec suivi des relances / impayés). L'app propose également tout un pan réservé à l: import de données (csv ou carnet d'adresses), gestion multi-adresses, cartographie, calcul itinéraire avec frais kilométrique, module de suivi (appel téléphonique, rappel, rdv), email, bons d'intervention...Côté genèse, son développeur est parti du constat que la plupart des solutions de gestion commerciale (devis-facture) mobiles proposées sur le marché étaient des. Il a donc voulu concevoir une application mobile (optant pour un 100% iPad , plus facile d'utilisation qu'un iPhone ) qui fonctionnerait