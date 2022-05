Une coque pour charger l'iPad mini 6 sans fil chez Pitaka

La base permet également de recharger un iPhone à 7,5W

La coque Pitaka MagEZ Case Pro pour iPad mini 6 met à profit le port USB-C de la tablette. Attention toutefois, le port USB-C sera donc indisponible (pour la charge et le transfert de données) et la recharge de la tablette ne pourra se faire qu'en sans fil une fois la coque en place. Les plots magnétiques au dos de la coque impliquent également l'usage du chargeur Pita!Flow Charger (fourni avec la coque) ou du support MagEZ Charging Stand du constructeur.Pour le reste, la coque Pitaka MagEZ Case Pro pour iPad mini 6 présente une finition en fibre d'aramide tressée (façon carbone), protège le dos et les côtés de l' iPad mini 6 , dispose de découpes pour les haut-parleurs, le bouton Touch ID et pour la recharge magnétique de l' Apple Pencil 2 (un petit support amovible permet également d'empêcher l'Apple Pencil de tomber, par exemple en mettant l'iPad mini 6 dans un sac).(frais de port en sus pour la France),