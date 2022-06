Pourquoi Stage Manager est-il limité aux puces M1 ? Apple s'explique

nécessite une importante mémoire interne, un stockage très rapide et des capacité d'affichage externes plus flexibles , que seule la puce M1 peut fournir.

Stage Manager offre une toute nouvelle expérience de fenêtrage incroyablement rapide et réactive et permet aux utilisateurs d'exécuter 8 applications simultanément sur iPad et un écran externe avec une résolution allant jusqu'à 6K. Offrir cette expérience avec la réactivité que les utilisateurs attendent de l'expérience tactile d'un iPad nécessite une importante mémoire interne, un stockage très rapide et des capacité d'affichage externes plus flexibles , que seule la puce M1 peut fournir. Cela étant, sur Mac, on doute que les dernières puces Intel et les GPU AMD ne soient pas capables d'exécuter une telle fonctionnalité.



Par exemple, l'iPad Pro M1 propose jusqu'à 16 Go de RAM, contre 6 Go dans l'iPad Pro de génération précédente. Apple a également déclaré que le M1 iPad Pro dispose d'un stockage 2 fois plus rapide que le modèle de la génération précédente.

Ce système permet en outre d'avoir un vrai bureau étendu sur la tablette, se rapprochant petit à petit du Finder de macOS.(qui permet un peu de swap) a sans doute pesé dans la balance. Mais quelle frustration du côté des utilisateurs, car seules deux générations de tablettes (les derniers iPad Pro et iPad Air 5 ) peuvent utiliser cette fonction.