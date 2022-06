iPadOS 16 : enfin une application Météo dédiée !

. On n'y croyait plus... A première vue, l'app est une réussite esthétique : on retrouve le graphique poussé apparu sur iOS ces deux dernières années, avec des petits plus.Il faut dire aussi que pour cette mouture, iPadOS ne bénéficie pas -pour le moment- des nouveaux écrans de verrouillage, notamment avec le thème Météo., notamment en mode paysage. Avec ce dernier, on peut profiter d'une vue d'ensemble du bulletin météo -presque d'un seul tenant-, contrairement à l' iPhone où il faut scroller pour avoir toutes les informations.On trouve ainsi une disposition avec desreprenant les variations d'heures en heures, sur les dix prochains jours, mais aussi d'autres données utiles comme l'indice UV, le ressenti, le taux d'humidité, la pressions, le vent et les probabilité de pluie.On a également accès à uneOu encore à des infos complémentaires lorsque l'on touche sur une des rubriques. Les fans de graphiques devraient être ravis !WeatherKit est également. Notons que WeatherKit nécessite iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 ou watchOS 9. Les API REST pourront être utilisées pour des sites web et d'autres plates-formes.