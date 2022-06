Stage Manager d'iPadOS 16 nécessite une puce M1

Geralt de Riv

La fonctionnalité Stage Manager d'iPadOS 16 (qui est également disponible sur macOs Ventura) a été présentée en grande pompe parCraig Federighi hier soir et représente les efforts d'Apple afin de parfaire le mode multitâche d'iPadOS. Pour rappel,(jusqu'à 4),, de disposer des autres applications ouvertes sur la gauche (et de créer des groupes), tout en proposant une (bien) meilleure gestion des moniteurs externes.Si le mode semble en effet répondre à une demande grandissante des utilisateurs souhaitant un système plus adapté aux possibilités offertes par les tablettes d'Apple,, soit les iPad Air (5ᵉ génération), iPad Pro 12,9 pouces Gen5 et iPad Pro 11 pouces Gen3 (comme l'indiquent les petites lignes en bas de la page officielle d'iPadOS 16 ), ce qui va nettement restreindre le nombre d'utilisateurs touchés. Bref, si après avoir installé la bêta d'iPadOS 16, vous cherchiez en vain Stage Manager, vous savez désormais pourquoi.