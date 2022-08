iPadOS 16 serait repoussé à octobre, iOS 16 toujours prévu pour septembre

Les équipes de Cupertino seraient à l'œuvre afin de peaufiner l'expérience utilisateur de la prochaine version majeure d'iPadOS. La somme de travail serait encore considérable, notamment pour affiner Stage Manager (une des fonctions phares d'iPadOS 16 -réservée aux iPad dotés de la puce M1- présentée lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2022)selon Mark Gurman, le spécialiste Apple souvent bien informé de Bloomberg . De son côté, iOS 16 devrait bien arriver en septembre, en même temps que la nouvelle fournée d'iPhone (iPadOS 16 serait également plus proche de la sortie des nouveaux iPad/iPad Pro, qui pourraient être dévoilés un peu plus tard dans l'année).Pour rappel,(jusqu'à 4), de redimensionner les fenêtres, de disposer des autres applications ouvertes sur la gauche (et de créer des groupes), tout en proposant une (bien) meilleure gestion des moniteurs externes. Cette nouvelle fonctionnalité a été pensée pour répondre à une demande grandissante des utilisateurs souhaitant un système multitâche plus adapté aux possibilités offertes par les tablettes d'Apple.