Apple retarderait iPadOS 16 pour privilégier l’iPhone 14 et iOS 16

Pro

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Ainsi, la firme proposerait un calendrier en deux temps : en septembre pour iOS 16 et watchOS 9, pour accompagner (et privilégier) l’iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch , puis en octobre pour le système de l’iPad et macOS Ventura.Dans sa dernièrerevient sur cette information. Avec un peu de recul, ce report s’intègre parfaitement dans la stratégie d'Apple de rendre l'iPad plus semblable à un Mac . Après tout, les systèmes vont proposer des(à condition d’avoir un iPad M1 compatible).A contrario, les principales, plusieurs nouvelles fonctionnalités de watchOS 9 nécessitant iOS 16 et inversement. En outre, l'Apple Watch nécessite toujours un iPhone pour être utilisée, de telle sorte queEn revanche,(édition et annulation de messages) qui ne fonctionneront pas de manière transparente entre iOS 16 et iPadOS 15. On peut également citer des, ou encore la possibilité de transférer des appels FaceTime entre les appareils.Enfin, à cela s'ajouteraient d'autres difficultés. En effet,, notamment en raison de l'intégration de Stage Manager.Enfin,Le lancement de l'iPhone 14 serait toujours prévu pour la première moitié de ce mois avec l' Apple Watch Series 8, l' Apple Watch SE 2 et l'Apple Watch(la version sports extrêmes à plus de 1000 dollars).