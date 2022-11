Astuce : que faire si son Magic Keyboard n'est pas reconnu par son iPad ?

Un fonctionnement ultra- simple

Que faire si le clavier n'est pas pris en charge ?

Effacer contenus et Réglages

le SAV d'Apple comme dernier recours

Celui-ci ne pose pas de problèmes d'utilisation pour les iPad compatibles.En effet, il suffit de poser sa tablette sur le support pour. Mais il peut arriverque la connexion ne se fasse pas ! Et vous vous retrouvez avec un petit message surgissant sur votre écran :, Apple propose une petite note sur le sujet. Le premier réflexe consiste tout simplement à(le 16.1 actuellement). Si tel n'était pas le cas, il faudrait tout simplement enlever votre iPad du Magic Keyboard,Une autre solution consiste également à. Si le problème persiste, on peut aussi(avec une Chiffonnette par exemple mais éviter le gel hydro alcoolique...).Si là encore rien n'y fait, on peut se rendre dans l'app Réglages de la tablette > Général > Transférer ou réinitialiser l'iPad. La première solution est de simplement(Réinitialiser), puisSi l'accessoire n'eston peut tenter l'autre option(pensez à bien sauvegarder une copie iCloud de votre iPad, si cela n'est pas déjà fait, iPadOS vous le proposera à cette étape).Normalement votre accessoire devrait être reconnu à ce stade. A défaut, il faudrapour voir lequel est défectueux, puisvia l'application dédiée pour faire un éventuel changement à l'identique.