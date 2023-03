Un étui clavier luxueux pour la tablette reMarkable

reMarkable Type Folio

Une tablette pensée pour la lecture et l'écriture, point

Après les étuis Folio et Book Folio,(mais sans trackpad). Il sera possible d'opter pour deux modes d'inclinaison de l'écran, et l'écran passera automatiquement en mode portrait lorsque l'étui clavier sera connecté via un port sur la tranche, avant de repasser en mode paysage si vous repliez l'écran derrière la tablette. Le clavier dispose de membranes et de touches plein format, le tout offrant une course de 1,3 mm. Le Type Folio est disponible au format AZERTY (ce n'est pas toujours le cas, saluons donc l'effort) et permettra donc de taper du texte en étant certain de ne pas être distrait (un des mantra de la firme) par l'envie de lancer une application ou une vidéo, comme cela pourrait être le cas sur un ordinateur ou une tablette traditionnelle.Pour rappel, la firme vend son modèle reMarkable 2 dans plus de 40 pays, et a levé des fonds en 2022 afin d'atteindre une valorisation d'un milliard de dollars (ce qui en fait une desde Norvège) après avoir affiché un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars et 31 millions de dollars de bénéfices en 2021. La tablette reMarkable 2, pensée pour la lecture et l'écriture (elle est dotée d'un stylet, d'une autonomie confortable de deux semaines, permet de convertir l'écriture manuscrite et de stocker les documents dans le cloud via un abonnement), malgré un tarif assez élevé débutant à 399 euros . Récemment, Amazon a tenté de marcher sur les platebandes de reMarkable avec sa première tablette dotée d'un stylet, le Kindle Scribe