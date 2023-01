L'iPad Pro 2024, une tablette révolutionnaire qui fera baisser le prix de l'OLED ?

à coté de la plaque

Ainsi,a choisi d'étudier les tablettes dotées d'un écran OLED, proposantqui pourrait plaire à Cupertino. Selon cette étude, Apple devrait dévoiler des iPad OLED en 2024 (Pro ?). Dès le deuxième trimestre 2024, ces nouveaux iPad devraient rapidementavec une part de marché estimée à 21 %. Dans la foulée, d'autres constructeurs devraient suivre, accélérant la transition vers l'OLED pour les tablettes.Selon leurs estimations,. Par comparaison, ils n’étaient qu’environ 8 % des expéditions du marché mondial des tablettes au troisième trimestre 2022.Néanmoins, la croissance des principaux sous-traitants restera en sommeil en 2023, principalement en raison d’un. Ce n’est qu’au premier semestre 2024 que la production de masse des dalles OLED devrait réellement commencer, -notamment avec LG Display. Mais d'après Counterpoint, le lancement de l'iPad OLED e mouvement entrainerait la diminution des coûts de production qui impactera de manière positive -on l'espère- le prix public.Tout ceci est raccord avec les dernières prévisions de Mark Gurman mais aussi des dernières rumeurs en provenance de la chaîne de sous-traitants . Pour lui,n'est à attendre cette année. En revanche, 2024 promettrait d'être un excellent cru, voire carrément plus. A priori, la firme californienne et un de ses fournisseurs d'écrans coréen auraient commencé à travailler sur des écrans OLED pour les iPad Pro et les MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces. Les premiers ouvriraient la marche dès 2024, et les seconds à partir de 2026.Quant à lui,Il suggère au passage que cette modification pourrait aussi entrainer des form factors plus diversifiés.