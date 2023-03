Seriez-vous tenté de dessiner des affiches Ted Lasso à l'iPad et l'Apple Pencil ?

Vous repartirez bien avec une p'tite affiche ?

Pop-Up Studio : Make Your Own Ted Lasso Poster

le mot de la fin ou un spinoff ?

Comme à son habitude la firme aime bien mettre en avant d'autres produits ou services maison. Par le passé, elle avait déjà fait de même pour Snoopy, dans une approche se destinant davantage aux enfants.. Pour vérifier si l'Apple Store le plus proche de votre localisation la propose et pour faire une réservation, il suffit de se rendre sur le site Web d'Apple.Notons que les épisodes seront dévoilés chaque semaine, le mercredi et ce, jusqu’au 31 mai (soit dans les temps pour les Emmys Awards 2023). Apple a d’ailleurs insisté sur le fait qu’il s’agit de la première série Apple TV+ à bénéficier d’un lancement en milieu de semaine.Aussi il serait question d'un spin-of f, série dérivée sur un des personnages, voire le club ou un endroit typique.